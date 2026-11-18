Для призывников действует отдельное правило направления на дополнительное обследование

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Военно-врачебная комиссия не имеет права требовать повторного обследования только потому, что свежие результаты человек получил в частной клинике. Для такого направления необходимо медицинское обоснование.

О пределах полномочий ВВК рассказала в комментарии "Телеграфу" военный адвокат ЮК "Приходько и партнеры" Елизавета Грецких. По ее словам, комиссия вправе назначить дополнительное обследование, если имеющихся данных недостаточно для заключения.

Подробнее: "Пересдайте все в государственной больнице": когда ВВК не имеет права отвергать ваши МРТ и справки".

Надлежащее оформление справок имеет значение независимо от формы собственности клиники Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

"Требование "пересдать все в государственной больнице" лишь из-за происхождения документов, без медицинского обоснования, является формальным подходом, и его можно обжаловать", – отметила Елизавета Грецких.

Для призывников порядок предусматривает направление на дополнительное обследование в учреждение здравоохранения коммунальной или государственной формы собственности. Вместе с тем надлежащим образом оформленные документы частных клиник ВВК должна рассматривать наравне с государственными: важно, чтобы учреждение имело лицензию Минздрава, а справка – необходимые реквизиты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие документы ТЦК может проверять у мужчин и при каких условиях это разрешено.