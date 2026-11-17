Умови допомоги залежать від доходів родини, способу опалення та пільгового статусу

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Для тих, хто не має права на "Зимову підтримку", є інші способи зменшити витрати на опалення й комунальні послуги: субсидія на паливо, житлова субсидія та пільги. В Україні ці види допомоги мають окремі умови призначення.

Правила оформлення субсидій на сезон 2026–2027 років пояснює Пенсійний фонд України. Домогосподарствам із пічним опаленням допомогу на придбання палива можуть надавати одночасно із субсидією на електроенергію, воду, вивезення сміття та газ для приготування їжі.

Субсидія на придбання дров, вугілля та скрапленого газу

Цей вид допомоги призначений для людей, які опалюють житло виключно твердим паливом. У будинку не повинно бути централізованого опалення, а природний газ чи електроенергію не мають використовувати для обігріву.

Така субсидія призначається один раз на рік на один опалювальний сезон за особистим зверненням громадян.

Для оформлення потрібні заява та декларація про доходи й майновий стан. Автоматично таку допомогу не продовжують. Головне управління ПФУ в Запорізькій області повідомляє, що у 2026 році субсидію на дрова розраховують із нормативу 2 тонни на домогосподарство: за граничної ціни 4 602,57 грн за тонну максимальна виплата становить до 9 205,14 грн. На скраплений газ у балонах:

1-2 особи – до 920,52 грн;

3-4 особи – до 1 380,78 грн;

5 і більше осіб – до 1 841,04 грн.

Житлова субсидія на оплату комунальних послуг

Розмір цієї допомоги визначають індивідуально – залежно від кількості членів домогосподарства, їхніх доходів, переліку та вартості послуг. Як повідомляє Пенсійний фонд України, для сезону 2026–2027 років беруть доходи за І та ІІ квартали 2026 року, а пенсію – у розмірі, нарахованому за серпень 2026 року.

Для сезону 2026–2027 років враховують доходи за перше й друге півріччя 2026 року Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Оформити субсидію може:

зареєстрований мешканець,

орендар із договором найму,

внутрішньо переміщена особа, яка фактично проживає в житлі навіть без договору.

За недієздатну людину чи неповнолітню дитину звертається представник. Для більшості чинних отримувачів перерахунок автоматичний, зокрема якщо влітку сума допомоги дорівнювала нулю.

Заяву та декларацію подають ті, хто звертається вперше, а також отримувачі, у яких станом на 1 жовтня змінилися склад зареєстрованих осіб, склад сім’ї члена домогосподарства або перелік послуг. За зверненням до 30 листопада 2026 року включно субсидію призначать із початку опалювального періоду, але не раніше виникнення права на неї. Із грудня – лише з місяця звернення.

Документи приймають сервісні центри ПФУ, ЦНАПи та уповноважені посадовці громад. Їх також можна надіслати поштою або подати через вебпортал чи застосунок Пенсійного фонду та портал "Дія". Залежно від обставин додають договір оренди, довідку ВПО або договір реструктуризації комунального боргу.

Державні та місцеві пільги

На загальнодержавному рівні право на пільги пов’язане з визначеним законом статусом. Кабінет Міністрів України називає серед отримувачів ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, родини загиблих Захисників і Захисниць, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, дітей війни та багатодітні сім’ї. Залежно від категорії пільги призначають з урахуванням доходу або без нього.

Окреме право мають пенсіонери, які працювали у визначених професіях у сільській місцевості й продовжують там проживати - можна отримати повну компенсацію комунальних послуг.

Для пільг, які залежать від доходу, у 2026 році середньомісячний сукупний дохід сім’ї на одну особу не повинен перевищувати 4 660 грн. Сам пенсійний вік права на знижку не дає.

На регіональному й місцевому рівнях додаткову підтримку встановлюють у програмах соціального захисту за кошти відповідних бюджетів. Зокрема, в Києві діє програма "Турбота. Назустріч киянам". У ній передбачена щомісячна адресна соціальна матеріальна допомога. Призначена програма для дітей-сиріт, частини осіб з інвалідністю тощо.

У Києві додаткову адресну допомогу надають у межах програми "Турбота. Назустріч киянам"

Як повідомляв "Телеграф", на зиму 2026–2027 років загальну виплату у 1000 грн українцям поки не обіцяли, натомість передбачена підтримка для окремих категорій громадян, ОСББ та підприємців. Українці можуть об'єднуватися, аби отримати допомогу і зробити оселі енергоефективними та підготуватись до блекаутів.