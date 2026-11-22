До риби можна подати соус із білого вина та петрушки

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Щоб філе хека зберегло форму, перед запіканням обсмажте його на гарячій сковороді шкіркою донизу. У духовці залиште шкірку над соусом: так вона не розмокне.

Homes & Gardens радить обсмажувати хек на оливковій олії 2–3 хвилини, доки шкірка не стане хрусткою. Потім перекладіть філе на тарілку шкіркою догори, поки готуєте соус.

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"Хек досить жирний як для білої риби, тому він ніжний. Не варто зайвий раз його рухати, бо він може розпастися на шматочки", – пояснив у коментарі Chowhound Макс Гарві, віцепрезидент із закупівель Wulf's Fish.

Для соусу коротко обсмажте розчавлений часник на оливковій олії, всипте борошно й перемішайте. Поступово влийте сухе біле вино та рибний бульйон, збиваючи вінчиком, щоб не було грудочок. Доведіть до кипіння, додайте молюсків, готуйте їх хвилину й всипте подрібнену петрушку.

Поверніть філе в сковороду із соусом, покладіть на кожен шматок по скибочці лимона й запікайте 8–10 хвилин за 160 °C, доки риба не буде готова, а мушлі не розкриються. Ті, що залишилися закритими, викиньте.

Молюски в соусі готуються хвилину, перш ніж до нього повернуть філе хека Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як повідомляв "Телеграф", хека маринують щонайменше годину перед запіканням.