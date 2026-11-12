Птах-акробат з "кишенею" під язиком: де в Україні можна зустріти це незвичне створіння
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Цю лісову мешканку можна зустріти в Карпатах і на півночі Полісся
В Україні можна зустріти незвичну пташку зі спроможностями акробата. Це — горіхівка крапчаста, яка має незвичайне пристосування для збирання запасів: особливий мішечок під язиком, у якому переносить горіхи.
Вона належить до родини воронових і має невелике тіло та вагу. Про це розповідають в соціальній мережі Facebook.
Як упізнати горіхівку
Найпомітніша риса птаха – контрастне крапчасте оперення. На темному коричнево-бурому тлі розсипані білі плями, яких немає лише на верхній частині голови. Зазвичай світлі цятки вкривають щоки, шию та груди, утворюючи строкатий візерунок.
Горіхівка має доволі довгий і тонкий дзьоб та витягнутий хвіст зі світлою облямівкою на кінці. У поєднанні з темною "шапочкою" ці ознаки допомагають роздивитися характерні риси птаха навіть серед гілок.
Навіщо їй мішечок під язиком
Назва горіхівки добре відповідає її звичкам: під час заготівлі корму вона збирає горіхи в під’язиковий мішечок. Його місткість вражає – у таких мішечках виявляли по 50, 100 і навіть 120 кедрових горіхів. Це природне пристосування дає птахові змогу переносити зібраний корм.
На хвойних деревах горіхівка поводиться вправно: стрибає по гілках, підвішується до шишок і їсть просто в такому положенні. Основу її раціону становлять насіння сибірської сосни та ялини, а також комахи.
Проте лише насінням її меню не обмежується. Птах поїдає різні ягоди, іноді – дрібних птахів та їхні яйця, земноводних і рептилій. Тож горіхівка використовує різні джерела їжі, які знаходить у своєму середовищі.
Де можна побачити цього птаха в Україні
Горіхівка полюбляє лісисті місцевості, особливо ялинові та кедрові ліси. В Україні вона трапляється здебільшого в Карпатах, північних районах Полісся, а також на Закарпатті. Зазвичай веде осілий спосіб життя й здійснює місцеві кочівлі.
Неврожай кормів змінює її поведінку: тоді відбуваються масові неперіодичні міграції. У деякі роки горіхівки залишають межі гніздової області та долітають до степової зони, подекуди – до приморських районів Донецької області.
До розмноження цей птах береться рано: уже в першій половині березня починає будувати гніздо. На цей час ховається в глухій лісовій гущавині й протягом усього періоду розмноження тримається потай. Гніздо облаштовує на хвойному дереві на висоті 4–6 м.
У кладці буває від 2 до 5 яєць, найчастіше – 3–4. Самиця насиджує їх протягом 16–18 днів, починаючи з появи першого або другого яйця. Молоді горіхівки залишають гніздо у віці 21–28 днів.
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