Птах-акробат з "кишенею" під язиком: де в Україні можна зустріти це незвичне створіння

Цю лісову мешканку можна зустріти в Карпатах і на півночі Полісся

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В Україні можна зустріти незвичну пташку зі спроможностями акробата. Це — горіхівка крапчаста, яка має незвичайне пристосування для збирання запасів: особливий мішечок під язиком, у якому переносить горіхи.

Вона належить до родини воронових і має невелике тіло та вагу. Про це розповідають в соціальній мережі Facebook.

Як упізнати горіхівку

Найпомітніша риса птаха – контрастне крапчасте оперення. На темному коричнево-бурому тлі розсипані білі плями, яких немає лише на верхній частині голови. Зазвичай світлі цятки вкривають щоки, шию та груди, утворюючи строкатий візерунок.

Білі плями вкривають оперення горіхівки, залишаючи верх голови темним

Горіхівка має доволі довгий і тонкий дзьоб та витягнутий хвіст зі світлою облямівкою на кінці. У поєднанні з темною "шапочкою" ці ознаки допомагають роздивитися характерні риси птаха навіть серед гілок.

Навіщо їй мішечок під язиком

Назва горіхівки добре відповідає її звичкам: під час заготівлі корму вона збирає горіхи в під’язиковий мішечок. Його місткість вражає – у таких мішечках виявляли по 50, 100 і навіть 120 кедрових горіхів. Це природне пристосування дає птахові змогу переносити зібраний корм.

На хвойних деревах горіхівка поводиться вправно: стрибає по гілках, підвішується до шишок і їсть просто в такому положенні. Основу її раціону становлять насіння сибірської сосни та ялини, а також комахи.

Горіхівка вправно тримається на шишках і живиться, висячи на них Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Проте лише насінням її меню не обмежується. Птах поїдає різні ягоди, іноді – дрібних птахів та їхні яйця, земноводних і рептилій. Тож горіхівка використовує різні джерела їжі, які знаходить у своєму середовищі.

Де можна побачити цього птаха в Україні

Горіхівка полюбляє лісисті місцевості, особливо ялинові та кедрові ліси. В Україні вона трапляється здебільшого в Карпатах, північних районах Полісся, а також на Закарпатті. Зазвичай веде осілий спосіб життя й здійснює місцеві кочівлі.

Неврожай кормів змінює її поведінку: тоді відбуваються масові неперіодичні міграції. У деякі роки горіхівки залишають межі гніздової області та долітають до степової зони, подекуди – до приморських районів Донецької області.

Горіхівка крапчаста. Фото Вікіпедія

До розмноження цей птах береться рано: уже в першій половині березня починає будувати гніздо. На цей час ховається в глухій лісовій гущавині й протягом усього періоду розмноження тримається потай. Гніздо облаштовує на хвойному дереві на висоті 4–6 м.

У кладці буває від 2 до 5 яєць, найчастіше – 3–4. Самиця насиджує їх протягом 16–18 днів, починаючи з появи першого або другого яйця. Молоді горіхівки залишають гніздо у віці 21–28 днів.

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