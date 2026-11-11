Наживаються на покупцях? Справжні причини зникнення зарядок із коробок смартфонів

У ЄС із 28 грудня 2024 року діють вимоги до спільного зарядного роз’єму USB-C для мобільних телефонів

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Зарядних блоків у коробках зі смартфонами більше не знаходять. Чому їх перестали додавати до комплекту – питання, яке дедалі частіше ставлять покупці. Як виявилося, відповідей на нього одразу декілька.

Samsung пояснює таке рішення прагненням зменшити вплив продукції на довкілля та накопичення зайвих аксесуарів. У комплекті зі смартфоном залишається кабель USB Type-C для передавання даних і під’єднання до зарядного блока.

"Користувачі, які придбали смартфони Galaxy раніше, можуть користуватися навушниками та зарядними пристроями з комплекту. Нові користувачі мають придбати ці аксесуари окремо", – зазначає Samsung.

Менші коробки дають змогу перевозити більше телефонів і витрачати менше пального Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Є й перевага для транспортування: Sony повідомляє, що вилучення зарядки та кабелю дозволило вдвічі зменшити розмір упаковки Xperia. Менші коробки дають змогу перевозити більше телефонів у тому самому просторі й витрачати менше пального на одиницю товару.

Єврокомісія пояснює, що правила ЄС забезпечують можливість купити пристрій без нової зарядки. За її оцінкою, скорочення виробництва й утилізації адаптерів зменшує електронні відходи на 980 тонн щороку. Виробники також мають зазначати потрібну потужність і підтримку швидкого заряджання, щоб покупець міг визначити сумісність свого блока.

Як повідомляв "Телеграф", фахівці Huawei наголошують, що порядок під’єднання блока живлення важливий для батареї та мікросхем у рекомендаціях щодо заряджання. Це дає практичний контекст до новини про смартфони без зарядок, але не пояснює, чому виробники вилучають адаптери з комплекту.