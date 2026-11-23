Хвиля чуток про примусовий призов здійнялася після квітневого збою в реєстрі "Оберіг"

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Жінок в Україні не мобілізують примусово: у воєнний час навіть тих, хто перебуває на військовому обліку, призивають лише за їхньою згодою. Стати на облік зобов’язані придатні за станом здоров’я жінки з медичною або фармацевтичною спеціальністю.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" пояснила військова адвокатка ЮК "Приходько та партнери" Єлизавета Грецьких.

Більше подробиць у матеріалі: "Дружина пішла служити — чоловіка не мобілізують? Є один важливий нюанс".

У квітні 2026 року Міноборони пояснило, що через технічний збій у реєстрі "Оберіг" деяких жінок безпідставно поставили на військовий облік, а частину з них ТЦК оголосили в розшук. Міністерство пообіцяло зняти помилково внесених жінок з обліку до кінця квітня.

"Облік означає обов’язок вчасно оновлювати дані й пройти ВЛК, але не обов’язок служити", – пояснила адвокатка Єлизавета Грецьких.

Жінки з професією, спорідненою з військово-обліковою спеціальністю, можуть стати на облік добровільно. Підписати контракт можна й без військового обліку та досвіду служби. За словами Грецьких, медикині, зв’язківиці та IT-фахівчині мають ширший вибір посад. Після підписання контракту всі проходять базову загальновійськову підготовку.

Якщо через збій у "Резерв+" з’явився статус "у розшуку", по допомогу можна звернутися на урядову гарячу лінію за номером 1545 або на лінію Міноборони за номером 1512. Повідомлення про штраф у застосунку в таких випадках не має юридичних наслідків.

Раніше "Телеграф" також пояснював, як діяти, якщо представники ТЦК та поліції зупинили людину, а доступу до застосунку "Резерв+" на телефоні немає.