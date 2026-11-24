Консорціум виграв три лоти на постачання харчів у шість областей

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

За пропозицією консорціуму "Постач Тайм", добовий комплект харчування у 2027 році коштуватиме 174 грн на одного військового. Для більшості базових продуктів у каталозі переможець торгів указав максимальні ціни, дозволені Агенцією оборонних закупівель (АОЗ).

"Телеграф" зіставив ціни з каталогу з гуртовими розцінками в накладних, які консорціум подав на торги. З вартості добового комплекту 29 грн становить ПДВ.

Детальніше у матеріалі: "Харчі для армії: як новачок із родини "яєць по 17 грн" забирає підряди на 5,6 млрд грн"

Які продукти оцінили за максимальною ціною

АОЗ встановлює граничну ціну окремо для кожного продукту. "Постач Тайм" оцінив за цією межею низку позицій із категорій м’яса, молочних продуктів, бакалії та овочів. Військові частини замовлятимуть продукти з каталогу в межах вартості добового комплекту.

Кілограм капусти в каталозі коштує 21,1 грн, а в накладній – 13 грн. Різниця – 62,3%. Моркву оцінили в 16 грн за кілограм у каталозі та в 11,8 грн у накладній – на 35,6% менше.

За двома позиціями картоплі консорціум указав максимальні дозволені ціни: 17 грн за кілограм пізньої та 35 грн за кілограм ранньої. У накладній № 465 за жовтень 2026 року осіння картопля врожаю того ж року коштувала консорціуму 11 грн за кілограм із ПДВ.

Видаткова накладна: маніпуляції з цінами на картоплю Джерело: Скриншот

Скільки коштували яйця, свинина й олія в накладних

У накладній від 28 жовтня 2026 року зазначено, що "Постач Тайм" купував яйця категорії С0 у ТОВ "Агро Фарм Груп" по 3,6 грн за штуку з ПДВ. У каталозі для військових яйця першого ґатунку оцінили в 6,6 грн за штуку, а вищого – у 6,9 грн. Це на 83,3–91,7% дорожче, ніж у накладній.

Ціни, за якими консорціум "Постач Тайм" закуповував яйця та планує продавати Джерело: Скриншот

Охолоджену свинячу лопатку без кістки консорціум купував у свого головного засновника, ТОВ "Міт Мікс", по 160,02 грн за кілограм із ПДВ. У каталозі ця сама позиція коштує 228 грн за кілограм – на 42,5% дорожче. За гуртовими документами соняшникова олія коштувала 66 грн за кілограм із ПДВ, а рафінована олія в каталозі – 91 грн за кілограм.

Ціни, за якими консорціум "Постач Тайм" закуповував свинину та планує продавати Джерело: Скриншот

За договором із "Міт Мікс" від 25 жовтня 2026 року ціна товару вже охоплювала тару, пакування, маркування й доставлення на склад консорціуму. Сформовані замовлення зі своїх складів до військових частин або визначених пунктів передачі має розвозити сам "Постач Тайм".

На яку суму консорціум виграв торги

У першому тендері в Prozorro консорціум виграв лот на 2,57 млрд грн для Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської та Донецької областей. У другому тендері в Prozorro він переміг у лотах для Житомирської області на 1,31 млрд грн і Чернігівської – на 1,75 млрд грн.

За трьома лотами пропозиції переможця були на 232,29 млн грн нижчими за очікувану вартість замовника. У другій половині листопада 2026 року договори ще чекали на підписання.

Раніше ми вже писали, що відбувається з оборонними закупівлями. Змову трьох компаній викрили, але контракти залишилися.