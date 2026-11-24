Помилки під час перемикання передач також призводять до ремонту

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Найчастіше до веломайстерні звертаються з проколотими або пошкодженими камерами. Серйозніші поломки трапляються після популярної серед підлітків їзди на задньому колесі.

Про те, з чим велосипедисти звертаються до майстерні, продавець-консультант магазину "Вело+" у Полтаві Денис Карпенко розповів в інтерв’ю "Телеграфу". Детальніше читайте в матеріалі "Як підготувати велосипед до зими й не "вбити" самокат на балконі: секрети догляду від майстра" .

Чому пошкоджуються камери

Камеру проколюють гострі предмети на дорозі. Але пошкодити її можна й без проколу покришки: якщо колесо слабо накачане, під час удару об край ями або бордюр камеру може затиснути між покришкою та ободом.

Для дрібного ремонту в дорозі Карпенко радить возити із собою велоаптечку із латками, клеєм і наждачним папером. З інструментів знадобиться мультитул із шестигранниками, плоскою та хрестовою викрутками.

Що ламається після трюків на задньому колесі

"Серед підлітків дуже популярний стантрайдинг – трюкова їзда на задньому колесі. Це часто призводить до серйозних поломок: гнуться ободи, ламаються осі втулок, виходить з ладу кермове управління, рвуться ланцюги", – розповів Карпенко.

Денис Карпенко

На підліткових велосипедах також часто доводиться ремонтувати гальма та деталі приводу. Одна з помилок під час перемикання передач – одразу після зміни передачі з усіх сил тиснути на педалі. Від такого навантаження, за словами Карпенка, гнуться перемикачі та зірочки на задньому колесі. Він радить перемикатися на невеликій швидкості, поки педалі обертаються повільно.

Скільки коштує ремонт

"Середній чек за ремонт – півтори-дві тисячі гривень. Іноді – менше. Ремонт перемикача швидкостей, скажімо, коштує в середньому 700–800 гривень", – сказав Карпенко.

Зростання цін Карпенко пов’язує з війною, через яку виникли проблеми з пальним і постачанням запчастин.