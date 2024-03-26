Вирвано дерева та проблеми на дорогах: Одесу накрила справжня негода (фото, відео)

У місті оголошено штормове попередження

В Одесі розбушувалася негода. Внаслідок тривалого дощу та штормового вітру в місті повалені дерева, на деяких вулицях є підтоплення та утруднений проїзд транспорту.

Комунальні служби працюють у посиленому режимі над усуненням погодних наслідків. Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

"З 7 години ранку працівники КП "Міськзелентрест" виконують роботи з розпилу та вивезення звалених дерев. Наразі утруднений проїзд за такими адресами: вул. Левітана, 98 та Овідіопольській дорозі, 4. Дерева впали на проїжджу частину, утруднено рух автомобілів", — йдеться у повідомленні.

Електротранспорт сьогодні вийшов на лінію у кількості 50 відсотків рухомого складу. Жителів міста інформують, що інтервал очікування на зупинках збільшиться, а тому слід планувати свої поїздки завчасно.

На день раніше мерія попередила, що на 26 березня в Одесі оголошено штормове попередження. Уночі та вдень буде йти дощ. Уночі та першій половині дня пориви північно-західного вітру, 15-20 м/с. Температура вранці 2-4°С тепла, вдень 9-11°С тепла.

У соціальній мережі опубліковано кадри наслідків негоди. На кількох вулицях через сильний вітер були вирвані з коренем дерева.

Також у мережі публікують відео із морського узбережжя, де сьогодні шторм.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні до кінця останнього робочого тижня у березні. Синоптики обіцяють поступове потепління.