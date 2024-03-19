Зима повернулася. Частину областей України накрило снігом (фото та відео)

Погода принесла в Україну зимовий сюрприз

Перший місяць весни пройшов уже більш ніж на половину, але зимова погода не поспішає цього разу йти. Одразу кілька областей 19 березня, як і обіцяли синоптики, накрило снігом.

Відповідні фотографії та відео почали з’являтися у соціальних мережах у вівторок вранці. На них видно, що міста покрив тонкий шар снігу, який у деяких місцях майже одразу й танув.

Зазначається, що зимовий сюрприз погода сьогодні піднесла у Волинську, Житомирську, Хмельницьку, Рівненську, Вінницьку та Львівську області.

Також у місцевому Telegram-каналі Одеси зазначили, що в області сьогодні також йде сніг. Хоча, згідно з прогнозами погоди, протягом дня очікували опади у вигляді дощу, а температура мала бути плюсовою.

На сайті Укргідрометцентру зазначається, що 19 березня мокрий сніг із дощем очікувався на території західної України. По всіх інших частинах країни йтиме дощ. Дощова погода, але вже без снігу, триватиме і 20 березня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, коли в березні в Україну знову повернеться тепло і чи варто чекати ще снігу.