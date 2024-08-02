Жінок били папкою та заламували: у мережі вірусяться відео конфлікту з військовими в Одесі, поліція вже все прояснила

Патрульні були вимушені застосували заходи фізичної сили

У п'ятницю, 2 серпня, в мережі з'явилось відео з бійкою нібито між співробітниками Територіального центру комплектування (ТЦК) та місцевими жителями. Внаслідок якої поліція затримала жінку. У відомстві вже прокоментували подію.

Як зазначили в Національній поліції Одеської області на вулиці Середньофонтанській, виник конфлікт між жінкою та військовими 2 серпня. Відео якого завзято поширювали у місцевих пабліках.

"Громадянка поводилася агресивно, кидалася в бійку та не реагувала на вимоги припинити протиправні дії, через що патрульні були вимушені застосували до неї заходи фізичної сили та спецзасіб — кайданки", — йдеться у повідомлені.

Наразі жінку доставили до відділення поліції з метою кваліфікації її дій. Справою займаються слідчі та встановлюють обставини інциденту.

Що передувало

Зранку 2 серпня в місцевих пабліках Одеси поширювали відео з бійкою між співробітниками ТЦК та цивільних. Зазначалось, що конфлікт стався після того, як військкоми зупинили автомобіль, водій якого продемонстрував посвідчення волонтера і його відпустили. Проте, за словами очевидців, конфлікт продовжився на місці зупинки авто.

У мережі додають, що водій почав кричати на співробітників ТЦК, а потім вдарив одного з них. Тоді жінки долучились до конфлікту, і одна з них розірвала патрульному бронежилет. Також користувачі додають, що жінок били папками та заламували їм руки.

Внаслідок бійки правоохоронці затримали порушницю, яка напала на патрульного.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Прикарпатті зник 20-річний студент. Вже відомо, чому це обертається скандалом і що кажуть у ТЦК.