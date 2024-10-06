Пістолет був, але...: з блогером Кармою посварився начальник ТЦК, він розповів свою версію скандалу

"Телеграф" отримав коментар інциденту із застосуванням зброї від його учасника — бойового офіцера Олександра Логвиненка

У ЗМІ набуває розголосу інцидент, що трапився ввечері 5 жовтня в центрі Полтави. Як повідомив у своєму Instagram блогер Ніколас Карма, який веде рубрику "Скільки коштує ваш лук", під час зйомки відео він чув, що поряд стояла компанія чоловіків, які викрикували його ім’я з матюками "та стверджували, що зараз хайпануть".

Після завершення інтерв’ю незнайомі блогеру чоловіки підійшли до нього та його оператора з провокативними, за його словами, запитаннями: "Яке ви маєте відношення до військової служби?" та "Ваше ставлення до ЗСУ?".

"У відповідь я мовчав. Вони далі знімали мене і мого оператора. Я сказав про свою позицію, що кожен повинен бути в армії, або для армії. Але їм цього стало замало. Мій оператор перепідключав тоді апаратуру і, на жаль, цих моментів він не зняв", — додав блогер.

Коли відеоапаратура була готова до роботи, блогер попросив незнайомого йому військового офіцера, як представився один з чоловіків, записати їхню розмову на камеру. Однак той почав закривати обличчя смартфоном і відмовлятися від зйомки.

"Коли я підійшов до цієї людини, я хотів, аби вона показала своє обличчя на мою камеру. Але його друг підбіг до мене ззаду та приставив мені до шиї пістолет. Також він погрожував пістолетом очевидцям, які там були, я їх не знаю", — розповів Ніколас Карма.

Дуже швидко користувачі соціальних мереж ідентифікували військового офіцера – це начальник Полтавського районного ТЦК та СП полковник Олександр Логвиненко. "Телеграф" звернувся до нього з проханням прокоментувати інцидент.

"Це сталося близько 22:00. Я зі своєю дружиною і мій товариш зі своєю поверталися з прогулянки центральною вулицею Соборності. Біля театру імені Гоголя побачили групу молодих людей, які проводили зйомку. Дружина товариша впізнала блогера Ніколаса Карму, про якого я раніше ніколи не чув. Він звернувся до неї із запитанням, скільки коштує її вбрання. Я поставив йому зустрічне запитання — без матів, без агресії — про його відношення до військової служби та ставлення до ЗСУ. Він відповів заїждженою фразою, мовляв, сьогодні ти або на фронті, або для фронту. Про ставлення до ЗСУ я так і не почув. Більше запитань ні до нього, ні до його оператора в мене не було. Ми продовжили свій рух далі, але в цей момент блогер наздогнав нас і став вимагати "контент" для свого відео. Він підбіг до мене зі спини, вхопив за плече та почав відверто конфліктувати, застосовуючи при цьому заходи фізичного впливу. Я відмовився говорити щось на камеру. І тут чую: "У нього зброя!". Виявилося, мій попутник, намагаючись припинити переслідування мене блогером, дістав макет стартового пістолета… При цьому нікому загрози життю не було, поліцію ніхто не викликав", — розповів він.

За словами Логвиненка, він розуміє, що зараз, щоб він не сказав, частина суспільства буде ставитися до його слів зі скепсисом, оскільки він представляє ТЦК та СП, який мобілізує громадян, до чого у людей виробився негатив.

Як повідомив "Суспільному Полтава" речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, до поліції блогер не звернувся. Слідчі зареєстрували відео, яке Ніколас Карма виклав на своїй сторінці.

Під час першочергових оперативних та слідчих дій поліція встановила учасників конфлікту. Пістолет, схожий на стартовий, вилучили та направили на експертизу. Слідчі розслідують обставини справи за фактом хуліганства. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Вилучений пістолет

За словами речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна, з яким зв’язався "Телеграф", ніякого конфлікту з боку офіцера не було.

"На відео помітно, що у представника ТЦК та СП не було пістолета, а предмет, схожий на нього, був у іншого громадянина, який з’явився в кадрі лише після застосування сили до офіцера ЗСУ. Це був захід для припинення конфлікту, який створив блогер. Представники СБУ перевірили чоловіка на факт незаконного обігу зброї. З’ясувалося, пістолет не табельний, стріляє холостими патронами", — сказав Істомін та додав, що за даним фактом буде проведено службове розслідування.

Хто такий Олександр Логвиненко?

46-річний професійний військовий, єдиний в Україні начальник ТЦК та СП, який з початку повномасштабного вторгнення очолив зведений штурмовий загін з-поміж службовців колишніх військкоматів області. На чолі цього підрозділу пройшов Бахмут і Лиман, знищував ворожих диверсантів на Чернігівщині. Воював з 2014 року, отримав другу групу інвалідності й був визнаним обмежено придатним до служби у воєнний час.

Після демобілізації 2016 року тоді ще капітану Логвиненку запропонували полковницьку посаду замполіта по роботі з особовим складом у міському військкоматі. Займався 5-6-ю хвилею мобілізації. З 2021-го року очолює Полтавський районний територіальний центр комплектації та соціальної підтримки.

Відомий своєю боротьбою з ухилянтами. Так, раніше полковник особисто спілкувався в парку на включену відеокамеру зі скандальним полтавським інстаграм-блогером і фітнес-тренером Романом Заволокою, який провокував і принижував працівників ТЦК, котрі робили оповіщення в громадських місцях, а потім викладав відео у соціальних мережах, "накручуючи" собі аудиторію.

Наразі Роман Заволока очікує вироку суду, перебуваючи у Полтавському СІЗО. Проти нього відкрите кримінальне провадження одразу за чотирма статтями КК України: за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань; за образу честі й гідності військовослужбовця, погрозі військовослужбовцю; за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу; за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікацію її учасників.

Хто такий Ніколас Карма?

30-річний Блогер Ніколас Карма (справжнє ім’я Микола Бучак) родом зі Львівщини. Чоловік став відомий завдяки рубриці "Скільки коштує лук": він запитує перехожих про вартість їхнього одягу. Має освіту хореографа. На його акаунті в TikTok 600 тисяч підписників, в Instagram — 444 тисячі.

Нагадаємо, Карма не вперше потрапляє у гучні скандали. Останній з них трапився влітку цього року у Львові, коли на нього напали двоє з перцевим балончиком.