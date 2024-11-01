Пошкоджено будинки і не тільки. Чим обернулася нічна атака по Україні (фото)

На щастя, обійшлося без загиблих

З вечора четверга, 31 жовтня, росіяни почали масовано атакувати українські міста ударними безпілотниками та керованими авіаційними ракетами. У деяких регіонах фіксуються потрапляння в житлові будинки та є постраждалі серед мирного населення.

Усього силам ППО вдалося збити 31 БпЛА та 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69. Про це повідомили у прес-службі Командування повітряних сил України.

Відомо, що ворог атакував Україну керованими авіаційними ракетами Х-59/69, ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Тактична авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині, Сумщині та Запоріжжю.

Підтверджено збиття 31 ворожого БпЛА, 14 безпілотників локально втрачено, а ще три БпЛА — полетіли у напрямку Білорусі.

Також протиповітряній обороні вдалося збити одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, а решта, через активну протидію, не досягла цілей.

На Київщині внаслідок ворожої атаки пошкодження отримали два приватні будинки.

"В одному з районів області виявлено пошкодження покрівлі, вікон та фасаду житлових будинків. Інформація про постраждалих поки що відсутня", — повідомили в поліції Київської області.

Правоохоронці перебувають на місцях та документують наслідки атаки.

Також потрапляння трьох ударних дронів до житлових будинків було зафіксовано у Золотоноші Черкаської області. Про це повідомляє "Супільне".

Відомо, що в одній з багатоповерхівок вибито вікна та двері, а також пошкоджено покрівлю. У приватному секторі пошкоджено житлову забудову — повідомляється про значну руйнацію одного з будинків та кілька травмованих.

Також влучання є у одне з державних підприємств. На місцях працюють усі екстрені служби. Потерпілим надано всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, 31 жовтня росіяни знову атакували дронами Київ. У Подільському районі столиці було зафіксовано падіння уламків. Також було пошкоджено високовольтні лінії електропередач, а проводи попадали на проїжджу частину. На щастя, від уламків дрону ніхто не постраждав.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві дрон влетів просто до кімнати, в якій перебувала 15-річна дівчинка. Від отриманих травм вона померла на місці події. Її бездиханне тіло виявили в кімнаті рятувальники.