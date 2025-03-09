В Одессе за копейки сдают квартиру, но жить можно не всем (фото)
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Ремонта в доме нет
Снять квартиру в Одессе недорого — задача непростая. Однако в центре сдают жилье за смешные деньги у железнодорожного вокзала.
Об этом стало известно из объявления, разместившегося на сайте купли-продажи. Владелец апартаментов пишет, что жилье находится на улице Арнаутской.
В квартире есть горячая вода и интернет. Владелец отметил, что квартира находится на втором этаже и подойдет для 2 мужчин-строителей.
Посреди комнаты стоит диван. Пол грязный, а обои светлые.
Есть базовые вещи для того, чтобы принять душ. А на кухне можно приготовить еду и выпить чай.
В туалете нет входной двери, стоит просто унитаз. Сама квартира напоминает фильм ужасов.
Жилье сдают без ремонта. Стоимость — 2300 грн в месяц.
Напомним, в центре Киева, в ЖК Подол-град предлагается к продаже кофейня. Заведение полностью готово к работе: остается все оборудование. Стоимость объекта 27 500$.
Ранее "Телеграф" писал, что под Киевом сдают "двушку" даром. Владелец квартиры предлагает жилье в ЖК "Спутник-Теремки".