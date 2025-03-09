В Одессе за копейки сдают квартиру, но жить можно не всем (фото)

Ремонта в доме нет

Снять квартиру в Одессе недорого — задача непростая. Однако в центре сдают жилье за смешные деньги у железнодорожного вокзала.

Об этом стало известно из объявления, разместившегося на сайте купли-продажи. Владелец апартаментов пишет, что жилье находится на улице Арнаутской.

В квартире есть горячая вода и интернет. Владелец отметил, что квартира находится на втором этаже и подойдет для 2 мужчин-строителей.

Посреди комнаты стоит диван. Пол грязный, а обои светлые.

Есть базовые вещи для того, чтобы принять душ. А на кухне можно приготовить еду и выпить чай.

В туалете нет входной двери, стоит просто унитаз. Сама квартира напоминает фильм ужасов.

Жилье сдают без ремонта. Стоимость — 2300 грн в месяц.

Напомним, в центре Киева, в ЖК Подол-град предлагается к продаже кофейня. Заведение полностью готово к работе: остается все оборудование. Стоимость объекта 27 500$.

Ранее "Телеграф" писал, что под Киевом сдают "двушку" даром. Владелец квартиры предлагает жилье в ЖК "Спутник-Теремки".