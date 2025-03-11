В Одесі прогримів вибух: що наразі відомо

Загроза балістики продовжується до відбою

У вівторок, 11 березня, вибух пролунав у межах Одеси. По місту було випущено одну балістичну ракету "Іскандер-М".

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов у своєму Телеграм-каналі. Росіяни, ймовірно, також випустили крилаті ракети з бортів Ту-160. Був пусковий маневр. Про це повідомляють монітори.

Загроза балістики продовжується до відбою сигналу повітряної тривоги.

Про постраждалих на даний момент нічого не повідомляється. На місце вибуху вирушили всі екстрені служби міста.

Що важливо знати про ракети "Іскандер", якими атакують Україну

Ракетний комплекс "Іскандер" призначається для поразки аеродромів, складів, штабів, центрів управління тощо. Дані об’єкти зазвичай добре захищені засобами протиповітряної та протиракетної оборони. Проте "Іскандер" діє швидше та дає більшу ефективність.

Дальність ураження щонайменше 500 кілометрів. До складу комплексу входять два типи ракет: балістичні та крилаті. Крім того, цей оперативно-тактичний ракетний комплекс може одночасно завдавати удару ракетами "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Перша — це крилата ракетна, друга — балістична.

"Іскандер-К" летить як звичайна крилата ракета, а ось "Іскандер-М" підіймається вгору та атакує ціль по балістичній траєкторії.

Характеристики

Дальність ракети "Іскандер": 50-500 км;

Швидкість балістичної ракети "Іскандер": 2100 м/с.

Стартова вага ракети: 3800 кг.

Діаметр: 920 мм.

Маса бойової частини: 480 кг.

Довжина: 7,3м.

Інтервал між запусками: 1 хвилина.

Термін експлуатації: 10 років (три роки в польових умовах).

Ракети Іскандер мають спеціальну ядерну бойову частину потужністю до 50 кілотонн.

Приблизна вартість ракети Іскандер — $3 млн.

Чому Росія використовує "Іскандери"

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що російські загарбники активно використовують "Іскандери", бо їх важче збивати. У ніч на 1 червня по столиці було випущено сім балістичних ракет "Іскандер-М" та три крилаті ракети "Іскандер-К".

"Чому противник використовує ОТРК? Тому що артилерія не дістає, і щоб був мінімум часу на реагування. Тому що якщо летить з Каспію чи Чорного моря, тобто близько години на те, щоб зреагувати, піти в укриття тощо. А тут йдеться про лічені хвилини. Тому противник хоче застати зненацька".

Юрій Ігнат додав, що найбільша небезпека полягає у невеликій відстані. Тобто ракети використовуються для ударів по Києву та області із Клинців Брянської області. Таким чином, відстань становить приблизно 300 км, а на реагування є кілька хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Львові планували серію терактів біля ТЦК та Залізничного вокзалу.