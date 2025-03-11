В Івано-Франківську прогриміло два вибухи: є постраждалі та загиблі (відео)

Вибухів було два

В Івано-Франківську поблизу залізничного вокзалу пролунали два вибухи. Попередньо, внаслідок вибуху є постраждалі.

Про це повідомляє Суспільне та низка місцевих Телеграм-каналів. Уточнюється, що перший вибух стався через підрив гранати.

Свідки події повідомляють, що невідомий чоловік з вибуховим пристроєм в руках стояв поблизу одного з магазинів. Повідомляють про трьох постраждалих.

"Поліція Івано-Франківська працює на місці вибуху біля залізничного вокзалу. Сталося це близько 18:30, на цей час відомо про трьох потерпілих, задіяні всі екстрені служби, вся інформація буде згодом", — розповіла заступниця начальника департаменту комунікації Національної поліції Юлія Гірдвіліс.

Другий вибух, попередньо через газ, пролунав в одному з житлових будинків на вулиці Залізничній. Наразі палає дах приміщення.

Міський голова Івано-Франківська уточнив, що внаслідок вибуху є загиблі.

"В районі вокзалу внаслідок вибухів (попередньо вибухівкою) загинули люди і зайнялась пожежа. На місці події працюють відповідні служби. Також поруч стався вибух у квартирі і зайнялась пожежа. Причини вибуху встановлюються", — дописав Руслан Марцінків.

В Укрзалізниці уточнили, що вибух пролунав за межами залізничного вокзалу — потяги курсують за графіком. Крім того, у місті обмежили рух громадського транспорту – перекрили вулицю Лепкого та пл. Привокзальну. Тролейбуси зі сторони Каскаду, Родону та Карпатпресмашу курсують через Сахарова-Бандери без заїзду на Вокзал. Зі сторони Пасічної тролейбуси курсують тільки до Дністровської.

В Івано-Франківській ОВА також прокоментували вибух. Там зазначили, що на місці подій працюють відповідні служби.

"Попередньо є постраждалі. Унаслідок одного з вибухів відбулося загоряння покрівлі багатоповерхівки, яку ліквідовують вогнеборці", — написала голова ОВА Світлана Онищук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в одному з обласних центрів України готувався теракт. СБУ та Нацполіція затримали студентку, яка готувалася до його реалізації за вказівкою російських спецслужб.