Росії тут не місце. Що відбувалося 2 травня в Одесі 11 років тому (фотохроніка)

У місті діють посилені заходи безпеки задля уникнення заворушень та провокацій

2 травня – в Одесі відзначають одинадцяту річницю масових заворушень на Грецькій площі та на Куликовому полі в Одесі. Тоді внаслідок сутичок між учасниками "Євромайдану" та учасниками руху "Антимайдан" та пожежі у Будинку профспілок загинули 48 людей.

"Телеграф" нагадує, що сталось того дня в Одесі. А також розповідає, що відбувається зараз.

2 травня 2014 року — хронологія подій в Одесі

Цього дня, одинадцять років тому на Соборній площі в Одесі збиралися футбольні фанати та представники "Євромайдану", аби провести мирну ходу "За єдність України".

Метою акції була підтримка територіальної цілісності країни на тлі подій у Криму та Донбасі. У свою чергу, проросійські активісти намагалися зірвати акцію та виступали за федералізацію або навіть за те, щоб відділити Одещину від України — під впливом російської пропаганди і після захоплення Криму Росією.

На вулиці Жуковського, були групи людей з "Антимайдану". На Грецькій площі вони зіткнулися, почалися масові заворушення. Було вбито двох українських активістів.

Сутички на Грецькій площі

У відповідь проукраїнські демонстранти рушили на площу Куликове поле, де був наметовий табір "антимайданівців". Проросійські активісти сховалися у будівлі Будинку профспілок. Учасники протистояння по обидва боки стали кидати один в одного пляшки із запалювальною сумішшю. Почалася пожежа, внаслідок якої загинули 42 людини.

Ще чотири "антимайданів" загинули під час зіткнень у місті. Це стало кульмінацією протистояння між проукраїнськими та проросійськими активістами та завершенням так званої "російської весни" в Одесі.

"Російська весна" — це серія проросійських протестів і спроб розколоти Україну навесні 2014 року після Революції Гідності.

Під виглядом "захисту російськомовних" у Криму, Донбасі та інших містах (Одеса, Харків, Запоріжжя) проводились мітинги, захоплювались адмінбудівлі, проголошувались фейкові "республіки".

Насправді багато з цих дій підтримувались Росією — через пропаганду та військову силу.

У 2023 році в Одеській обласній прокуратурі повідомляли, що за фактом масових заворушень 02.05.2014 в Одесі внаслідок зіткнень між уболівальниками футбольних клубів "Металіст" та "Чорноморець", які проводили містом марш "За Єдність України", з одного боку, проросійськи налаштованих, організованих і озброєних людей, поліція розслідує кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115, п. п. 5, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194, ч. ч. 1, 2 ст. 294, ч. 2 ст. 296, ст. 341, ч. 3 ст. 345 Кримінального кодексу України.

Що відбувається у 2025 році

Цьогоріч, як і в попередні роки, в Одесі діють посилені заходи безпеки задля уникнення заворушень та провокацій. Місцеві телеграм-канали пишуть, що Куликове поле перекрили правоохоронці з усіх боків. Видання Думская повідомляє, що у цьому районі сильні затори.

Варто додати і те, що щороку після трагедії представники активістів Куликового поля влаштовували провокації біля Будинку профспілок. Вони збиралися на мітинги та викрикували проросійські гасла. Іноді доходило до бійок.

2 травня 2022 року, після початку повномасштабної війни, працівники ДБР затримали в Одеській області одну з довірених осіб Іллі Киви. Чоловік мав організувати на замовлення забороненої ОПЗЖ провокаційні акції в Одесі та інших регіонах України. Не виключено, що цьогоріч Росія також намагатиметься дестабілізувати ситуацію в Одесі.

Раніше "Телеграф" писав, як виглядала ЧАЕС та місто Прип’ять до ядерного вибуху.