Річниця окупації Криму: тисячі людей 11 років продовжують проводити акції непокору, — ЦНС (відео)

Попри всі ризики, ці люди розуміють, що правда на їхньому боці

В Україні 18 березня 2025 року – 11 річниця з початку офіційної окупації Росією півострова Крим. Через стільки років велика кількість місцевих жителів все ще продовжує чинити опір загарбникам.

Про це пише Центр Національного Опору (ЦНС), який навчає громадянське населення методам протистояння ворогові та організує його на тимчасово окупованих територіях України.

"Тисячі людей продовжують проводити акції непокору ворогу попри усі ризики, адже розуміють що на їх боці правда й вона врешті-решт переможе! Крим був, є і буде українським! І кожен може зробити свій внесок у боротьбу", — йдеться у повідомленні.

У ЦНС зібрали фотографії, зроблені людьми, які так само вірять і чекають, що Крим повернеться із тривалої окупації знову в Україну. Вони пишуть зворушливі слова на папері, що Крим — це Україна.

Окупація Криму — коротко

18 березня 2014 Росія офіційно оголосила про анексію Криму, підписавши так званий "договір" про включення півострова до складу РФ. Це був кінцевий етап окупації Криму, який Росія розпочала у лютому того ж року.

Попри це Україна, а також міжнародна спільнота не визнала анексію Криму. США, ЄС, ООН, НАТО засудили дії Росії та ввели санкції.

Росія використала проведений 16 березня так званий референдум, який був під наглядом військових як привід для оголошення про "приєднання" Криму. Вже через два дні російський президент Володимир Путін разом із колабораціоністами Сергієм Аксьоновим, Володимиром Костянтиновим та Олексієм Чалим підписав Договір про ухвалення Криму до складу Росії.

Тисячі людей влаштовували акції протесту та відкрито заявляли, що не визнають Крим російською територією.

27 березня 2014 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка підтверджувала територіальну цілісність України та визнавала незаконним референдум на півострові.

З того часу щороку 18 березня став не просто днем окупації Криму Росією, а нагадуванням про те, що боротьба все ще триває і день визволення Криму обов’язково настане.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ВМС ЗСУ натякнули на плани по Кримському мосту. Україна не відмовилася від планів щодо його знищення.