России здесь не место. Что происходило 2 мая в Одессе 11 лет назад (фотохроника)

В городе действуют усиленные меры безопасности во избежание беспорядков и провокаций

2 мая – в Одессе отмечают одиннадцатую годовщину массовых беспорядков на Греческой площади и на Куликовом поле в Одессе. Тогда в результате столкновений между участниками "Евромайдана" и участниками движения "Антимайдан" и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек.

"Телеграф" напоминает, что произошло в тот день в Одессе. А также рассказывает, что там сейчас.

2 мая 2014 года — хронология событий в Одессе

В этот день, одиннадцать лет назад на Соборной площади в Одессе собирались футбольные фанаты и представители "Евромайдана", чтобы провести мирное шествие "За единство Украины".

Целью акции было поддержание территориальной целостности страны на фоне событий в Крыму и Донбассе. В свою очередь, пророссийские активисты пытались сорвать акцию и выступали за федерализацию или даже отделить Одесчину от Украины — под влиянием российской пропаганды и после захвата Крыма Россией.

На улице Жуковского, были группы людей из "Антимайдана". На Греческой площади они столкнулись, начались массовые беспорядки. Были убиты два украинских активиста.

Схватки на Греческой площади

В ответ проукраинские демонстранты двинулись на площадь Куликово поле, где был палаточный лагерь "антимайдановцев". Пророссийские активисты скрылись в здании Дома профсоюзов. Участники противостояния с обеих сторон стали бросать друг в друга бутылки с зажигательной смесью. Начался пожар, в результате которого погибли 42 человека.

Еще четыре "антимайдана" погибли во время столкновений в городе. Это стало кульминацией противостояния между проукраинскими и пророссийскими активистами и завершением так называемой "русской весны" в Одессе.

"Русская весна" – это серия пророссийских протестов и попыток расколоть Украину весной 2014 года после Революции Достоинства.

Под видом "защиты русскоязычных" в Крыму, Донбассе и других городах (Одесса, Харьков, Запорожье) проводились митинги, увлекались админздания, провозглашались фейковые "республики".

На самом деле многие из этих действий поддерживались Россией через пропаганду и военную силу.

В 2023 году в Одесской областной прокуратуре сообщали, что по факту массовых беспорядков 02.05.2014 в Одессе в результате столкновений между болельщиками футбольных клубов "Металлист" и "Черноморец", которые проводили городом марш "За Единство Украины", с одной стороны, пророссийски. расследует уголовные производства по ч. 1 ст. 115, п. п. 5, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194, ч. ч. 1, 2 ст. 294, ч. 2 ст. 296, ст. 341, ч. 3 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Что происходит в 2025 году

В этом году, как и в предыдущие годы, в Одессе действуют усиленные меры безопасности во избежание беспорядков и провокаций. Местные телеграмм-каналы пишут, что Куликово поле перекрыли правоохранители со всех сторон. Издание Думская сообщает, что в этом районе сильны пробки.

Стоит добавить и то, что каждый год после трагедии представители активистов Куликового поля устраивали провокации возле Дома профсоюзов. Они собирались на митинги и выкрикивали пророссийские лозунги. Иногда доходило до драк.

2 мая 2022 года, после начала полномасштабной войны, работники ДБР задержали в Одесской области одного из доверенных лиц Ильи Кивы. Мужчина должен был организовать по заказу запрещенной ОПЗЖ провокационные акции в Одессе и других регионах Украины. Не исключено, что в этом году Россия также попытается дестабилизировать ситуацию в Одессе.

Ранее "Телеграф" писал, как выглядели ЧАЭС и город Припять до ядерного взрыва.