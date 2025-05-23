Могли навредить и себе, и другим: опасные игры подростков в Одессе сняли на видео

Осторожность – не о них

В последнее время рискованное поведение подростков в городах становится печальной нормой. Так, в Одессе, на улице Грушевского, очевидцы сняли, как группа подростков цепляется к троллейбусу прямо во время движения, дергая контактные рога.

Данное видео разместили в одном из местных пабликов.

Опасные "игры " на линиях питания вызвали шквал эмоций в соцсетях. Комментаторы не скрывают возмущения и тревоги: "Надеюсь, горя родители сегодня не познают", — пишет один пользователь, намекая на фатальные последствия подобных выходок.

Другие с иронией вспоминают возможное продолжение истории: "А потом — пост "собираю на лечение бедному сыну, лежит с 80% ожогов и переломами ног"". В этом видится типичный сценарий — необдуманное поведение, а впоследствии — слезливое собрание средств. Кто возмущенно спрашивает: "А где родители этих подростков?", намекая на полное отсутствие воспитательного контроля

Некоторые комментаторы обращают внимание на технический аспект — мол, ток не проходит, иначе бы уже "шандарахнуло". Однако даже в этом — сомнительное утешение. Потому что как и пишет один из комментаторов: "Одни кеды останутся!".

Этот случай еще раз напоминает об опасности безответственного поведения подростков и важности наблюдения со стороны взрослых.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 9 мая на железнодорожном вокзале в Буче несовершеннолетняя девушка получила поражение током, находясь на крыше вагона. Предварительно она имеет термические ожоги 3-4 степени и сейчас находится в реанимации.