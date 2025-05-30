Одесу засипало незвичним "снігом" наприкінці травня: місцеві не в захваті (відео)

Люди обурені тим, що відбувається в місті

В Одесі вулиці петворились нібито на зимову казку посеред весни. Місцеві жителі закликають сидіти дома тих, хто страждає на алергію.

Жителі міста у соцмережах активно діляться фото та відео. Люди показали, як їхнє місто виглядає під час піку сезону тополиного пуху.

Вулиці Одеси вкрилися білим "килимом", який нагадує справжній сніг. Тополиний пух густо падає з неба, покриваючи тротуари, газони, автомобілі та все навколо. Саме зараз розпочався активний сезон цвітіння тополь, який щороку перетворює південне місто на незвичайне видовище.

У місцевих пабліках та соціальних мережах мешканці міста жартівливо пишуть, що "сніг окутав місто". Дійсно, коли дивишся на відео та фото, здається, ніби Одеса потрапила під справжню снігову хурделицю — білі пластівці густо падають з неба, кружляють у повітрі та вкривають усе навколо.

Проте у місцевому телеграм-каналі пишуть, що якби дерева обрізали частіше, то такого б не сталося.

Жителі Одеси також знімають відео у Тік Ток. Вони діляться кадрами, як виглядає місто.

Чоловік, який прогулювався Одесою, каже, що спочатку не зрозумів, чого в нього чухається ніс. А потім придивився і згадав,що літає тополиний пух.

"Хто алергік, сидіть вдома, не виходьте, або вдягайте маску", — сказав він.

Реакція одеситів

Одесити по-різному реагують на це явище. Хтось жартує: "Проходити такий сніг важко, а так нормально" або називає це "тополиним снігом". Інші підкреслюють екологічну роль дерев: "Тополі найсильніші очисники повітря".

Проте не всі в захваті від білого покриву. "Без антигістамінних на вулицю вийти неможливо", — скаржаться алергіки.

"Від цього снігу в багатьох алергія", — підтверджують інші мешканці, вказуючи проблеми, які може спричинити тополиний пух.

Є й ті, хто ставиться до явища філософськи: "Мінусів в тополі більше ніж плюсів. Так, гарно очищає повітря. Але цей пух алергенний, пожежонебезпечний".

Тополиний пух — це насіння жіночих тополь, яке розлітається для розмноження. Хоча це природне явище може викликати дискомфорт у людей з алергією, воно створює неповторну атмосферу в місті. Одесити певно вже звикли до цього "білого травня" і навіть знаходять у ньому свою особливу красу.

Сезон тополиного пуху зазвичай триває кілька тижнів і є однією з характерних особливостей одеського травня, яку місцеві жителі сприймають як неминучу, але мальовничу частину життя в місті біля моря.

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