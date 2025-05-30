Одессу засыпало необычным "снегом" в конце мая: местные не в восторге (видео)

Люди возмущены тем, что происходит в городе

В Одессе улицы превратились как будто в зимнюю сказку посреди весны. Местные жители призывают сидеть дома тех, кто страдает аллергией.

Жители города в соцсетях активно делятся фото и видео. Люди показали, как их город выглядит во время пика сезона тополиного пуха.

Улицы Одессы покрылись белым "ковром", напоминающим настоящий снег. Тополиный пух густо падает с неба, покрывая тротуары, газоны, авто и все вокруг. Именно сейчас начался активный сезон цветения тополей, который ежегодно превращает южный город в необычное зрелище.

В местных пабликах и социальных сетях жители города шутливо пишут, что "снег окутал город". Действительно, когда смотришь на видео и фото, кажется, будто Одесса попала под настоящую снежную вьюгу — белые хлопья густо падают с неба, кружатся в воздухе и покрывают все вокруг.

Однако в местном телеграмм-канале пишут, что если бы деревья обрезали чаще, то такого не произошло.

Жители Одессы также снимают видео в Тик Ток. Они делятся кадрами, как выглядит город.

Мужчина, который вышел прогуляться по Одессе, говорит, что сначала не понял, чего у него чешется нос.

"Кто аллергик, сидите дома, не выходите или надевайте маску", — сказал он.

Реакция одесситов

Одесситы по-разному реагируют на это явление. Кто-то шутит: "Проходить такой снег тяжело, а так нормально" или называет это "тополиным снегом".

Однако не все в восторге от белого покрова. "Без антигистаминных на улицу выйти невозможно", — жалуются аллергики.

"От этого снега у многих аллергия", — подтверждают другие жители, указывая проблемы, которые может повлечь за собой тополиный пух.

Есть и те, кто относится к явлению философски: "Минусов в тополе больше чем плюсов. Да, хорошо очищает воздух. Но этот пух аллергенен, пожароопасен".

Тополиный пух — это семена женских тополей, которые разлетаются для размножения. Хотя это природное явление может вызвать дискомфорт у людей с аллергией, оно создает неповторимую атмосферу в городе. Одесситы вероятно уже привыкли к этому "белому маю" и даже обретают в нем свою особую красоту.

Сезон тополиного пуха обычно длится несколько недель и является одной из характерных особенностей одесского мая, которую местные жители воспринимают как неизбежную, но живописную часть жизни в городе у моря.

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