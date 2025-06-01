"Викликайте уфологів": дивний об'єкт на Одещині не на жарт перелякав чоловіка (відео)

Українці зробили своє припущення

У селі Борщі Подільського району Одеської області мешканець оприлюднив відео з домашньої камери спостереження. На ньому зафіксовано яскравий об'єкт, що рухався вночі.

Відповідне відео поширили у соціальних мережах. На кадрах видно білий світлий об'єкт видовженої форми, який пролітає над приватною садибою.

Записали відео вночі. Ось, як це виглядало:

Реакція українців

Відео викликало жваве обговорення в соціальних мережах. Користувачі висловлюють різні припущення щодо зафіксованого явища та діляться коментарями про незвичайне спостереження.

У коментарях люди жартівливо запитують: "НЛО, так? Експерти".

Хтось зауважує: "Лол, не гоніть".

Інші цікавляться: "А коли вже будуть новини про чупакабру?".

Деякі користувачі пропонують "викликати уфологів".

Один з коментаторів іронічно зазначає: "Я б вам скинув що у мене творилося… жаль неможна", натякаючи на власні незвичайні спостереження.

Інший пише: "Відмінний сюжет для ТСН".

Один з користувачів описує: "звичайна павутина перед камерою… новина з пальця висмоктана вже". Інший додає: "Павутину зі сміттям хай з камери прибирає".

Раніше "Телеграф" писав, що на Львівщині невідомий звір повбивав купу курей у селі. Масову загибель зафіксували у кількох домогосподарствах.