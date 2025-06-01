"Вызовайте уфологов": странный объект в Одесской области не на шутку испугал мужчину (видео)

Украинцы сделали свое предположение

В селе Борщи Подольского района Одесской области житель обнародовал видео из домашней камеры наблюдения. На нем зафиксирован яркий движущийся ночью объект.

Соответствующее видео было распространено в социальных сетях. На кадрах виден белый светлый объект удлиненной формы, пролетающий над частной усадьбой.

Записали видео ночью. Вот как это выглядело:

Реакция украинцев

Видео вызвало оживленное обсуждение в социальных сетях. Пользователи высказывают разные предположения относительно зафиксированного явления и делятся комментариями о необычном наблюдении.

В комментариях люди шутливо спрашивают: "НЛО, да? Эксперты".

Кто-то замечает: "Лол, не гоните".

Другие интересуются: "А когда уже будут новости о чупакабре?"

Некоторые пользователи предлагают "вызвать уфологов".

Один из комментаторов иронически отмечает: "Я бы вам сбросил что у меня творилось… жаль нельзя", намекая на собственные необычные наблюдения.

Другой пишет: "Отличный сюжет для ТСН".

Один из пользователей описывает: "обычная паутина перед камерой… новость из пальца высосана уже". Другой добавляет: "Паутину с мусором пусть из камеры убирает".

Ранее "Телеграф" писал, что на Львовщине неизвестный зверь убил кучу кур в селе. Массовую гибель зафиксировали в нескольких домохозяйствах.