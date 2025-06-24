Підроблені дипломи навіть у політиків: скільки в Україні коштують "липові" документи про освіту та як можуть за них покарати

Чи можна "купити" освіту в Україні?

У Чехії затримали 22-річного чоловіка, який два роки працював стоматологом без освіти. За даними поліції, він лікував пацієнтів, видаляв зуби та навіть робив анестезію, навчившись усього цього з відео в інтернеті. Ймовірно, він мав підроблені документи про здобуття освіти.

Про кричущий випадок повідомило ВВС. "Телеграф" з’ясовував, чи можливо і скільки коштує купити диплом в Україні — як підроблений, так і справжній, з реєстрацією.

У мережі можна знайти безліч пропозицій купити диплом про вищу освіту. Сайти обіцяють виготовити документ без передоплати, з держбланком, печатками та навіть з реєстрацією у базі даних — за окрему плату.

Ціни на фейкові дипломи

За даними з відкритих джерел, базова ціна за диплом бакалавра або спеціаліста стартує від 7500 грн. Це звичайна типографська підробка без жодної офіційної реєстрації. Оригінал на справжньому держбланку коштує приблизно 11 500 грн.

Розцінки на підробні дипломи на одному з сайтів

Найдорожчі варіанти — це дипломи з внесенням до державного реєстру. Такі документи оцінюють у від 15 000 до 19 500 грн. Продавці запевняють, що це "офіційні" документи, які можна перевірити у базі.

Продають дипломи навіть іноземцям

Що можна купити

На продаж виставляють дипломи бакалавра, магістра, кандидата і навіть доктора наук. Наприклад, "пакет" із дипломом кандидата наук з реєстрацією у базі даних пропонують за від 22 900 до 28 000 грн. Водночас магістра або спеціаліста обіцяють зробити за 15 000 грн, залежно від року випуску та вузу.

Для “кандидатів і докторів наук” ціни вищі

Усі документи мають вигляд справжніх: з підписами, печатками і навіть додатками. Звісно, офіційно вони не мають жодної юридичної сили.

Зразки документів, які пропонують купити

Так виглядає диплом кандидата наук

Зразок диплома “на продаж”

Усе виглядає, наче справжнє

Фейковий диплом Доктора наук

Яке покарання передбачене за підроблені дипломи

За підроблений диплом та незаконну практику загрожує кримінальна відповідальність. У МОН нагадують, що всі дипломи перевіряються через реєстр ЄДЕБО, де фейкові документи не відображаються.

За виготовлення, збут або використання фальшивих дипломів в Україні передбачено покарання за статтею 358 Кримінального кодексу:

за підробку або збут — до 3 років ув’язнення ,

, за користування підробленим дипломом — штраф, обмеження волі до 2 років або арешт.

Що буде, якщо "лікар" без освіти зашкодить пацієнту

Якщо людина без медичної освіти лікує пацієнта і завдає шкоди — може настати окрема кримінальна відповідальність. Найчастіше застосовують:

Статтю 139 ККУ — ненадання допомоги: до 2 років обмеження волі .

. Статтю 140 ККУ — неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило шкоду або смерть: до 5 років позбавлення волі.

Скандали з фейковими дипломами серед політиків

Підроблені дипломи в Україні знаходили не лише у шахраїв, а й серед депутатів, чиновників і навіть міністрів. У деяких випадках йшлося про повну відсутність освіти, в інших — про документи з неіснуючих вишів або сумнівні "дублікати", видані за кілька днів. Резонансні викриття стосувалися представників різних політичних таборів і періодично ставали предметом розслідувань журналістів та правоохоронців.

Ось кілька найгучніших випадків:

Володимир Бондаренко, заступник Міського голови Києва, секретар Київської міської ради — з 2014 до 2017 року був головою апарату Київської міської державної адміністрації.

Володимир Бондаренко. Фото: Вікіпедія

Журналісти програми "Схеми" з’ясували, що диплом Львівського університету, який він подав, насправді йому не видавали. Після цього мер Кличко звільнив його, а правоохоронці відкрили провадження за ст. 358 ККУ.

Скриншот зі сторінки Кївської міської прокуратури у Фейсбук

Розслідування "Схем"

Розслідування підтвердило, що диплом Бондаренка справді підробний. Коли справу розглядали в Шевченківському суді Києва, Бондаренко і сам це визнав. Проте у грудні 2017 року суд припинив розгляд справи і ніяк не покарав Бондаренка. Причина банальна — чиновника звільнили від відповідальності "у зв'язку з закінченням строків давності".

Сергій Майзель — у 2015 році очолював департамент транспортної інфраструктури КМДА, згодом був депутатом Київради. Правоохоронці підозрювали його у використанні підробленого диплому під час державної служби.

Сергій Майзель. Фото: Вікіпедія

Диплом, якого насправді не існувало

Борислав Береза — народний депутат України VIII скликання (2014–2019). У 2015 році був звинувачений у підробці диплома про вищу освіту. Береза повідомляв що має червоний диплом КНЕУ. Натомість тодішній ректор вишу заявив, що Береза не отримував диплом у 2000 році.

Борислав Береза. Фото: Вііпедія

Роман Зварич — міністр юстиції України у 2005 році (уряд Юлії Тимошенко) та у 2006–2007 роках (в уряді Януковича). Скандал розгорівся у 2005 році, коли з’ясувалося, що Зварич не має офіційно підтвердженого диплома про вищу юридичну освіту, хоча раніше він стверджував, що має наукові ступені з права.

Роман Зварич. Фото: УНІАН

За результатами розслідувань, політик відвідував лекції, але університет не закінчував і диплом не отримував. Відсутність диплома Роман Зварич визнав.

До речі, раніше ми писали, де зараз ексміністр юстиції Роман Зварич і що про нього відомо.

Наталія Королевська — міністр соціальної політики України у 2012–2014 роках. Після призначення заявила про втрату диплома, але швидко отримала дублікат. Журналісти повідомили, що вказана в ньому довідка нібито була з неіснуючого навчального закладу.

Наталія Королевська. Фото з відкритих джерел

У жовтні 2013 року Олег Перетяка звернувся до тодішнього генпрокурора України Віктора Пшонки із заявою про порушення закону міністром соціальної політики Королевською та працівниками СНУ. Однак Генпрокуратура не стала розбиратися із заявою самостійно, а передала її для з'ясування в районну міліцію Луганська того ж року. Справа так і не зрушилася з місця.

Раніше ми писали, де зараз одіозна екснардепка Королевська. Ексдепутатка втекла з України до повномасштабного вторгнення РФ, а пізніше була оголошена у розшук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що харківський виш цікаво виправдався за скандал з плагіатом росіян. Ми розповідали, що сказав з цього приводу ректор ХНПУ Юрій Бойчук.