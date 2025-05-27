Штрафи за швидкість в Україні можуть кардинально змінити: в Раді зареєстрували новий законопроєкт

У Раді готують жорсткіші штрафи за перевищення швидкості

У Верховній Раді пропонують прибрати норму, яка дозволяє перевищувати швидкість на 20 км/год без штрафу. Якщо зміни ухвалять, водіїв штрафуватимуть уже за перевищення більше ніж на 10 км/год.

Ініціатори зазначають, що нинішній підхід заохочує водіїв їхати швидше, ніж дозволено. Відповідний законопроєкт №13314 був зареєстрований у Верховній Раді в понеділок, 26 травня.

Згідно з проєктом закону, новий штраф за перевищення швидкості більше ніж на 10 км/год становитиме 340 гривень. Розміри штрафів будуть такими:

за 10 км/год — 340 грн

за 20 км/год — 680 грн

за 30 км/год — 1360 грн

за 40 км/год — 1700 грн

за 60 км/год — 2720 грн

за 80 км/год — 3400 грн

Водіїв, які перевищили швидкість більше ніж на 80 км/год і створили аварійну ситуацію, можуть позбавити права керування на термін від 6 місяців до року. Аварійною вважатимуться дії, які змусили інших учасників руху різко змінити швидкість або напрямок.

У пояснювальній записці зазначається, що перевищення швидкості є основною причиною смертності на дорогах — у 2024 році. Такі дії стали причиною загибелі 1770 людей з 3202 загиблих внаслідок ДТП.

Автори документа підкреслюють, що серед сусідніх з Україною країн та держав-членів ЄС таке "дозволене" перевищення швидкості на 20 км/год існує лише в Російській Федерації. В Україні водії сприймають фактичне обмеження швидкості в містах як 70 км/год замість законних 50 км/год, адже до цього рівня штрафні санкції відсутні.

Депутати зазначають, що нинішня система суперечить принципу пропорційності. Наприклад, штраф за неправильне паркування вищий, ніж за перевищення швидкості на 20-50 км/год, хоча ступінь суспільної небезпеки кардинально відрізняється. За міжнародними дослідженнями, різниця між швидкістю 50 км/год та 70 км/год може стати вирішальним фактором між життям і смертю у випадку ДТП.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні можуть з'явиться нові штрафи для автомобілістів. Суми вражають!