Який час, така й романтика. В Одесі помітили жінку з незвичним пасажиром у дитячому візку (відео)

Причини дивної сцени лишилися за кадром

В Одесі на відео потрапила дивна ситуація — жінка везла у дитячому возику кремезного чоловіка. В мережі сміються.

Відео опублікував Telegram-канал "Х**овая Одесса". Чоловік ледь помістився у візочку, його ноги звисали з обох боків від ручки. Видно, що жінці потрібні були зусилля, що везти важкого чоловіка. Чому це взагалі сталося — лишилося за кадром.

"Це могли бути ми з тобою, але ти не захотіла бути щасливою", — з сарказмом підписали відео.

Коментатори також видали порцію іронії. Дехто припустив, що "пасажир" дитячого візочка був нетверезим.

"Одеська жінка та коня на скаку зупинить і в п'яному вигляді не візку додому відвезе", "Романтика", "Усі ми знаємо, що перші 50 років хлопчика найважчі", "Коли просила у Всесвіта мужика з машиною", — жартують коментатори.

Раніше "Телеграф" розповідав, що чоловік з Одеси став героєм вірусного відео через своє незвичайне вбрання. Курйоз потішив українців, які почали гадати, що ж спонукало героя ролика настільки екстравагантно. Шию та голову він вирішив прикрасити вінками, а пояс прикрити спідницею. Щоправда, мабуть, герой відео все ж таки вирішив перестрахуватися, а тому напівпрозора спідниця була одягнена поверх шортів.