На пляжах Одеси нема вже де яблуку впасти від кількості відпочиваючих (відео)

Погода дозволила вийти одеситам до війни

Війна в Україні триває вже 1229 днів, але дух одеситів залишається незламним. Пляжі в Одесі у неділю, 6 липня, дуже переповнені.

Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах. Там показали відповідні відео, де на 16 станції фонтана перебуває багато людей.

Попри постійну небезпеку з моря, міни у воді та регулярні повітряні тривоги, пляжі легендарного курортного міста переповнені відпочиваючими.

На узбережжі Одеси, де функціонує лише декілька офіційних пляжів, буквально ніде яблуку впасти. У воді купається велика кількість дорослих з дітьми, а на березі засмагає ще більше людей. Одесити цим демонструють неймовірну стійкість духу.

Варто зазначити, що в Одесі вдень була досить комфортна літня погода.Протягом дня температура поступово зростала від +22 рано вранці до +26 у другій половині дня (о 15:00 та 18:00).

День почався з ясного сонячного неба, а потім з'явилася невелика хмарність. Після 12:00 небо стало частково хмарним з сонячними проміннями.

Однак ситуація з безпекою на пляжах залишається критичною. Нещодавно ледь не сталася трагедія, коли діти на надувному матраці заплили у відкрите море. Рятувальники не змогли вийти у море для порятунку, оскільки їм це заборонено через воєнний стан та мінну небезпеку.

Раніше "Телеграф" писав, як провести відпустку біля води без великих витрат.