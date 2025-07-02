Дикого хижака помітили на пляжі в Одесі: чому від нього варто триматися подалі (відео)

Ці хижаки відомі тим, що можуть бути рознощиками небезпечних захворювань

Через бойові дії в Україні багато екосистем виявилися зруйнованими, а їхнім мешканцям довелося перебратися в інші місця. Через це дикі тварини останніми роками забрідають навіть у великі міста, чим дивують місцевих жителів.

Наприклад, на початку липня дика лисиця з’явилася на пляжі в Одесі, де уподобала один із лежаків. Кадрами, на яких видно "відпустку" дрібного хижака, поділився telegram-канал "Підслухано Одеса".

"Навіть лисиця на морі, а ти — ні", — йдеться у жартівливому підписі до відео.

У коментарях люди відзначили, що тварина виглядає виснаженою, а інші припустили, що через активне використання отрут, у полях для них не залишилося дрібної здобичі.

Варто зазначити, що повідомлення про лисиць в Одесі почали масово з’являтися у травні. Як мінімум, одна з них оселилася в районі Траси Здоров’я і регулярно потрапляла в кадри городян. Примітно, що ця локація з трьох сторін оточена забудовою, а з четвертої упирається в море. Тобто щоб до неї дістатися, необхідно було пройти через все місто.

Лисиці можуть осідати в містах не тільки через брак їжі в природному середовищі, але і з більш прагматичних причин. Оскільки у містах відсутні великі хижаки, то серед людей їм знаходитись може бути безпечніше, ніж у дикій природі. Крім того, не варто забувати, що лисиці — опортуністи, які можуть їсти, все, що вважають їстівним. Через це вони дуже легко пристосовуються до життя у великих містах, де можуть харчуватися з баків для сміття всім тим, що викидають люди.

Подібна звичка нерідко призводить до того, що вони стають розносниками небезпечних хвороб, серед яких сказ, напевно, найнебезпечніший.

Як повідомлялося раніше, лисиці в Одесі потрапляли на очі людей і в 2024 році. Наприклад, одна з таких була помічена блогером Михайлом Лебігом, коли та вкрала у його друга капців.