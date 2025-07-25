Забудьте про дорогу Одесу: де неподалік можна відпочити на морі за копійки

Будинки розташовані за 6 хв від моря

Відпочинок на узбережжі Чорного моря може бути комфортним і недорогим, адже є чимало будинків та номерів за доступними цінами. До прикладу, у місті Курортне Одеської області можна винайняти номер за 1 100 грн за дві ночі.

Про це свідчить портал з пошуку житла. Зазначається, що будинки знаходяться за 6 хв від моря, практично на його узбережжі.

"Помешкання Novaya Dacha розміщено в місті Курортне, за 6 хв ходьби від пам'ятки "Пляж селища Курортне". Для зручності гостей сад, безкоштовна приватна парковка та зручності для приготування барбекю", — йдеться у повідомленні.

Двір будинку

Будинок на карті

Також у номерах є безкоштовний Wi-Fi. А гостям пропонують безкоштовний трансфер, що правда, з аеропорту. Вартість номера на двох людей стартує від 1 100 грн за дві ночі, три людини — 1 300, а чотири — 1 700 грн.

До оголошення також додано фото помешкання та присадибної ділянки. Усі кімнати досить чисті, прості та комфортні. Є ліжка, тумбочки, постільна білизна та мінімальний набір меблів. Кухня, судячи з фото, спільна. Двір чистий та просторий, є зони для відпочинку та барбекю. Туалет та душ спільні. В кожній кімнаті є окремий холодильник.

Спальне місце

Кухня

Туалет

Нагадаємо, що в Одесі також можна винайняти бюджетно житло біля моря. Однак з нюансів не тільки спільний душ, а й досить старий ремонт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі також можна придбати квартиру за досить приємною ціною, проте з неприємним сюрпризом.