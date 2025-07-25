Аварія була жорсткою. З'явилося відео з місця ДТП, у якій загинув нардеп Рущишин

Попередньо — мотоцикліст не впорався з керуванням

Ввечері 24 липня на Івано-Франківщині між селами Конюшки та Бабухів сталась смертельна ДТП. Мотоцикліст на Harley-Davidson врізався у трактор. Згодом стало відомо, що за кермом був народний депутат Ярослав Рущишин. Він загинув в цій аварії.

У соцмережах з'явилось відео з місця події. Кадри оприлюднили місцеві телеграм-канали. На них — розтрощений мотоцикл та трактор, що стоїть в попутному напрямку на узбіччі.

Очевидці кажуть — аварія була жорсткою. Через ДТП утворились затори в обидва боки. Зауважте, у відео з місця ДТП є нецензурна лексика.

Ярослав Рущишин був народним депутатом від партії "Голос", обраним від Львівської області. Активний учасник Революції на граніті, підприємець, співзасновник Львівської бізнес-школи УКУ, благодійник. Його часто згадували як людину діла — інтелігентну, принципову, патріотичну. На фото нардепки Ольги Стефанішиної той самий мотоцикл.

Ольга Стефанішина про загиблого

Поліція поки не повідомляє деталі ДТП.

Раніше "Телеграф" розповідав, як згадували Ярослава Рущишина колеги та партнери. Свої співчуття висловили і в Українському католицькому університеті.