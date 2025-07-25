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Аварія була жорсткою. З'явилося відео з місця ДТП, у якій загинув нардеп Рущишин

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Ярослав Рущишин на мотоциклі, 2020 рік Новина оновлена 25 липня 2025, 10:47
Ярослав Рущишин на мотоциклі, 2020 рік. Фото facebook.com/rushchyshyn.yaroslav

Попередньо — мотоцикліст не впорався з керуванням

Ввечері 24 липня на Івано-Франківщині між селами Конюшки та Бабухів сталась смертельна ДТП. Мотоцикліст на Harley-Davidson врізався у трактор. Згодом стало відомо, що за кермом був народний депутат Ярослав Рущишин. Він загинув в цій аварії.

У соцмережах з'явилось відео з місця події. Кадри оприлюднили місцеві телеграм-канали. На них — розтрощений мотоцикл та трактор, що стоїть в попутному напрямку на узбіччі.

Очевидці кажуть — аварія була жорсткою. Через ДТП утворились затори в обидва боки. Зауважте, у відео з місця ДТП є нецензурна лексика.

Ярослав Рущишин був народним депутатом від партії "Голос", обраним від Львівської області. Активний учасник Революції на граніті, підприємець, співзасновник Львівської бізнес-школи УКУ, благодійник. Його часто згадували як людину діла — інтелігентну, принципову, патріотичну. На фото нардепки Ольги Стефанішиної той самий мотоцикл.

Ольга Стефанішина про загиблого Ярослава Рущишина
Ольга Стефанішина про загиблого

Поліція поки не повідомляє деталі ДТП.

Раніше "Телеграф" розповідав, як згадували Ярослава Рущишина колеги та партнери. Свої співчуття висловили і в Українському католицькому університеті.

Теги:
#ДТП #Аварія #Відео #Нардеп #Ярослав Рущишин