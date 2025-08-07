Забув авто в ТЦ і отримав рахунок на майже 1 млн? В Одесі стався курйоз з парковкою

Ціна послуги шокувала мережу

В Одесі чоловік майже рік залишав авто на парковці в ТЦ і не сплачував послугу. Йому нарахували понад 800 тисяч боргу.

Відповідне відео поширюють у мережі місцеві канали. Зазначається, що інцидент стався в ТЦ Gagarinn Plaza.

На відео видно, як чоловік біля термінала оплати парковки перевіряє свою заборгованість. За 348 днів йому набігло 835 450 грн. Тобто виходить, що одна доба паркування у ТЦ коштує понад 2400 грн. Місяць цілодобового перебування авто в паркінгу Gagarinn Plaza — 72 тисячі грн.

До слова, чоловік та жінка, які перевіряли статус свого авто у терміналі, відреагували на побачені цифри досить спокійно. Українка навіть сміялась, питаючи, як це тепер виплачувати. Однак ця реакція цілком може бути обумовлена стресом, а не позитивним мисленням.

У коментарях користувачі були шоковані такими цифрами та тим, як адміністрація торгівельного центру таке допустила. Адже автівка майже рік стояла на парковці і ніхто не задався питанням, чому її не забирають і що з власником. Дехто писав, що за законом, коли борт перевищує 140 тисяч, авто мають відганяти на штрафмайданчик та заявляти у поліцію.

Люди були здивовані тим, що тепер чоловік має платити майже мільйон за парковку і, враховуючи його реакцію, він навіть не знав про це. Дехто наголошував, що уся ситуація з цим виглядає досить дивно.

