"Жигуль" проти природи: у Дніпрі авто несподівано зупинило смерч (відео)

У мережі вже відреагували на ситуацію

У житловому масиві Червоний Камінь у Дніпрі помітили мінісмерч. Невеликий вихор вдалося буквально знищити за допомогою автомобіля.

Відповідне відео було опубліковано в одному з місцевих пабліків Telegram. На кадрах видно, що маленький смерч прокотився однією вулицею з жвавим рухом транспорту.

Вихор із пилу та дрібного сміття піднявся на кілька метрів у повітря, перемістившись уздовж торгових лотків.

Стихійне явище вирішив зупинити водій одного з автомобілів. Він проїхався по мінісмерчу і той буквально зник на очах.

У коментарях під роликом обговорили ситуацію кумедними коментарями. Користувачі мережі сміються, що "Жигуль" все зіпсував".

У мережі прокоментували, як Жигуль зупинив смерч

У мережі прокоментували, як Жигуль зупинив смерч

У мережі прокоментували, як Жигуль зупинив смерч

У мережі прокоментували, як Жигуль зупинив смерч

Зазначимо, що пиловий вихор — це метеорологічне явище, яке утворюється внаслідок локального нагрівання поверхні, переважно в суху та вітряну погоду. Також локальні смерчі трапляються ще й тоді, коли спостерігаються різкі перепади температури повітря.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в липні поточного року двома регіонами України пронеслися смерчі. Очевидці повідомляють, що освіти у формі вирви ставали все більшими й виглядали дуже потужно.