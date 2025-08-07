Забыл авто в ТЦ и получил счет почти на 1 млн? В Одессе произошел курьез с парковкой

Цена услуги шокировала сеть

В Одессе мужчина почти год оставлял авто на парковке в ТЦ и не платил услугу. Ему насчитали более 800 тысяч долга.

Соответствующие видео распространяют в сети местные каналы. Инцидент произошел в ТЦ Gagarinn Plaza.

На видео видно, как мужчина у терминала оплаты парковки проверяет свою задолженность. За 348 дней ему набежало 835 450 грн. То есть получается, что сутки парковки в ТЦ стоят более 2400 грн. Месяц круглосуточного пребывания авто в паркинге Gagarinn Plaza – 72 тысячи грн.

Кстати, мужчина и женщина, проверявшие статус своего авто в терминале, отреагировали на увиденные цифры достаточно спокойно. Украинка даже смеялась, спрашивая, как это теперь выплачивать. Однако эта реакция вполне может быть обусловлена стрессом, а не позитивным мышлением.

В комментариях пользователи были в шоке такими цифрами и тем, как администрация торгового центра такое допустила. Ведь автомобиль почти год стоял на парковке и никто не задался вопросом, почему его не забирают и что с владельцем. Некоторые писали, что по закону, когда борт превышает 140 тысяч, авто должны отгонять на штрафплощадку и заявлять в полицию.

Люди были удивлены тем, что теперь мужчина должен платить почти миллион за парковку и, учитывая его реакцию, он даже не знал об этом. Некоторые отмечали, что вся ситуация с этим выглядит довольно странно.

