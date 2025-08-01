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Тепер це — Траса упокою: кладовище неочікувано знайшли на відомій локації Одеси (фото, відео)

Автор
Марта Іваненко
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Автор
В Одесі знайшли кладовище тварин посеред місця відпочинку
В Одесі знайшли кладовище тварин посеред місця відпочинку. Фото Колаж "Телеграфу"

Це місце — понад 6 кілометрів безпечного простору без автотранспорту — винятково для прогулянок, спорту й релаксу

На знаменитій Трасі здоров'я в Одесі з'явилося щось зовсім неочікуване — поруч із місцем, де зазвичай бігають, катаються на велосипедах і насолоджуються краєвидами, люди самостійно облаштували могили для своїх собак. Надгробні плити, імена — усе це виглядає, як справжній меморіал.

Про це пишуть місцеві пабліки. Таке видовище викликає різні емоції: у когось — сум і співпереживання, в інших — нерозуміння або й роздратування.

Кладовище облаштували просто посеред локації відпочинку
Кладовище облаштували просто посеред локації відпочинку
Кладовище облаштували просто посеред локації відпочинку
Кладовище облаштували просто посеред локації відпочинку
Кладовище облаштували просто посеред локації відпочинку
Кладовище облаштували просто посеред локації відпочинку

Траса здоров'я — це улюблений маршрут одеситів та гостей міста, що простягається вздовж узбережжя Чорного моря від Ланжерона до Аркадії.

Більше 6 кілометрів безпечного простору без автотранспорту — винятково для прогулянок, спорту та релаксу. Однак тепер одна з ділянок на околиці цієї зони набула нового, неофіційного статусу — кладовища для домашніх улюбленців.

У соцмережах розгорілася жвава дискусія. Хтось вважає це цілком зрозумілим проявом любові до померлих тварин. Один із коментаторів написав:

"Не схвалюю, але як людина, яка зіткнулася зі смертю свого вихованця, можу сказати, що розумію цих людей. У нас буквально немає особливо ніякого кладовища для тварин, одні крематорії у ветеринарках".

Тим часом дехто жартує, хоч і з ноткою сарказму: мовляв, Траса здоров'я поступово перетворюється на "трасу упокою" або навіть "набережний некрополь"

В Одесі на Трасі здоров'я влаштували кладовище тварин - коментарі
Що пишуть українці під дописом

Дехто виступив із критикою. Наприклад, коментар: "Хворі на голову люди…", — іронічно демонструє обурення від побаченого.

Є й такі, хто наголошує на тому, що подібні дії не мають нічого спільного із законом чи санітарними нормами: "Не треба псувати землю було", — коротко зауважує один із глядачів.

В Одесі на Трасі здоров'я влаштували кладовище тварин - коментарі
Що пишуть українці під дописом

Але серед усього цього звучить і раціональна думка — що міська влада мала б офіційно виділити місце для поховань тварин. Один користувач справедливо зазначив, що якщо не дати людям законної альтернативи, подібні ініціативи з'являтимуться спонтанно — там, де емоції виявляться сильнішими за правила.

У коментарях також обговорювали, що могили, ймовірно, не будуть знесені найближчим часом — бо розташовані осторонь основного маршруту, майже непомітні з доріжки.

Інший одесит натомість висловив побоювання: якщо цю ініціативу підхоплять інші, подібні меморіали можуть заполонити парк: "Зараз таких купа набіжить і весь парк застелять".

В Одесі на Трасі здоров'я влаштували кладовище тварин - коментарі
Що пишуть українці під дописом

Наразі офіційної реакції від міської влади немає. Проте питання вже викликало широкий резонанс у мережі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Південне кладовище в Київській області, яке офіційно закрите для масових поховань, опинилося в центрі скандалу — через його територію регулярно проїжджають вантажівки будівельників, що призводить до пошкодження могил.

Теги:
#Одеса #Соцмережі #Кладовище