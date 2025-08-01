Тепер це — Траса упокою: кладовище неочікувано знайшли на відомій локації Одеси (фото, відео)

Це місце — понад 6 кілометрів безпечного простору без автотранспорту — винятково для прогулянок, спорту й релаксу

На знаменитій Трасі здоров'я в Одесі з'явилося щось зовсім неочікуване — поруч із місцем, де зазвичай бігають, катаються на велосипедах і насолоджуються краєвидами, люди самостійно облаштували могили для своїх собак. Надгробні плити, імена — усе це виглядає, як справжній меморіал.

Про це пишуть місцеві пабліки. Таке видовище викликає різні емоції: у когось — сум і співпереживання, в інших — нерозуміння або й роздратування.

Кладовище облаштували просто посеред локації відпочинку Кладовище облаштували просто посеред локації відпочинку Кладовище облаштували просто посеред локації відпочинку

Траса здоров'я — це улюблений маршрут одеситів та гостей міста, що простягається вздовж узбережжя Чорного моря від Ланжерона до Аркадії.

Більше 6 кілометрів безпечного простору без автотранспорту — винятково для прогулянок, спорту та релаксу. Однак тепер одна з ділянок на околиці цієї зони набула нового, неофіційного статусу — кладовища для домашніх улюбленців.

У соцмережах розгорілася жвава дискусія. Хтось вважає це цілком зрозумілим проявом любові до померлих тварин. Один із коментаторів написав:

"Не схвалюю, але як людина, яка зіткнулася зі смертю свого вихованця, можу сказати, що розумію цих людей. У нас буквально немає особливо ніякого кладовища для тварин, одні крематорії у ветеринарках".

Тим часом дехто жартує, хоч і з ноткою сарказму: мовляв, Траса здоров'я поступово перетворюється на "трасу упокою" або навіть "набережний некрополь"

Що пишуть українці під дописом

Дехто виступив із критикою. Наприклад, коментар: "Хворі на голову люди…", — іронічно демонструє обурення від побаченого.

Є й такі, хто наголошує на тому, що подібні дії не мають нічого спільного із законом чи санітарними нормами: "Не треба псувати землю було", — коротко зауважує один із глядачів.

Що пишуть українці під дописом

Але серед усього цього звучить і раціональна думка — що міська влада мала б офіційно виділити місце для поховань тварин. Один користувач справедливо зазначив, що якщо не дати людям законної альтернативи, подібні ініціативи з'являтимуться спонтанно — там, де емоції виявляться сильнішими за правила.

У коментарях також обговорювали, що могили, ймовірно, не будуть знесені найближчим часом — бо розташовані осторонь основного маршруту, майже непомітні з доріжки.

Інший одесит натомість висловив побоювання: якщо цю ініціативу підхоплять інші, подібні меморіали можуть заполонити парк: "Зараз таких купа набіжить і весь парк застелять".

Що пишуть українці під дописом

Наразі офіційної реакції від міської влади немає. Проте питання вже викликало широкий резонанс у мережі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Південне кладовище в Київській області, яке офіційно закрите для масових поховань, опинилося в центрі скандалу — через його територію регулярно проїжджають вантажівки будівельників, що призводить до пошкодження могил.