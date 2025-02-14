На Львівщині щоранку зупинятимуть громадський транспорт: в чому причина

Таке відбуватиметься кожного дня в один і той самий час

Під час хвилини мовчання слідом за Києвом на Львівщині запроваджують зупинку транспорту. Винятком будуть автомобілі екстрених служб.

Відповідне рішення сьогодні ухвалила Рада оборони області. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький на своїй сторінці у Телеграм.

"Щоранку о 9:00 поліцейські нагадуватимуть водіям про необхідність зупинки. Усі транспортні засоби в населених пунктах призупинятимуть рух на хвилину, за винятком автомобілів екстрених служб", — йдеться в його повідомленні.

За словами Козицького, така ініціатива є важливою частиною вшанування пам’яті загиблих у війні. Загальнонаціональну хвилину мовчання в Україні запровадив Президент Володимир Зеленський у березні 2022 року.

Він нагадав, що на Львівщині зупинку транспорту під час хвилини мовчання популяризувала громадська ініціатива "Вшануй", ідейною натхненницею якої була полегла Героїня, госпітальєрка і журналістка Ірина Цибух.

"Попереду дві важливі дати: 20 лютого – вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні та 24 лютого – третя річниця повномасштабного вторгнення. Закликаю жителів Львівщини 20 та 24 лютого о 09:00 згадати тих, хто загинув у війні проти цинічної Росії. Нехай хвилина мовчання о 09:00 стане щоденною традицією нашої вдячності й пам’яті перед загиблими", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" писав, що у Рівному водія покарали за порушення хвилини мовчання