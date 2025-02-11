У Києві вранці зупинятимуть громадський транспорт: у чому причина

Зупинка триватиме 30 секунд

Громадський транспорт у Києві робитиме зупинки під час хвилини мовчання. Відповідне оголошення включатимуть водії під час зупинок.

Як передає місцевий канал "Київ24", таку інформацію озвучили у "Київпастрансі". Йдеться про автобуси та тролейбуси, які здійснюватимуть зупинку на 30 секунд у проміжок часу від 8:50 до 9:00.

При цьому наголошується, що у разі включення повітряної тривоги, їй віддаватимуть перевагу.

"30 січня Київрада ухвалила рішення, за яким у столиці будуть оголошувати хвилину мовчання у публічних місцях. Про її початок українці чутимуть у громадському транспорті, а також через звукові системи оповіщення на Хрещатику та Майдані Незалежності, на рекламних носіях і через мобільний застосунок "Київ Цифровий", — йдеться у повідомленні.

Відразу після завершення оголошення рух буде відновлено.

Як повідомлялося раніше, з середи, 12 лютого, у Києві буде обмежено рух транспорту по вул. Новокостянтинівській. Причина – плановий ремонт шляхопроводу.