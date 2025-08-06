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На Чернігівщині чоловіки галасували під час хвилини мовчання та ображали ветерана, що зробив зауваження (відео)

Автор
Олена Руденко
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Чоловіки виявили неповагу до пам'яті полеглих героїв
Чоловіки виявили неповагу до пам'яті полеглих героїв. Фото Колаж "Телеграф"

Замість того, щоб перепросити, вони почали суперечку

Щоранку о 9:00 Україна вшановує полеглих захисників хвилиною мовчання. У місті Сновськ Чернігівської області двоє чоловіків під час хвилини мовчання голосно розмовляли та жартували, ветеран зробив їм зауваження, проте чоловіки відповіли грубістю.

Як стало відомо "Телеграфу" інцидент трапився у ресторані "Візит", що розташований у Сновську на вулиці Незалежності, 7. Двом немолодим чоловікам, що галасували під час хвилини мовчання, зробив зауваження ветеран Роман Терещук.

У розпорядженні "Телеграфу" є відео, які він зняв після зауваження. Спочатку чоловіки демонстративно ігнорували його, дивлячись у свої телефони. Далі один з них навів телефон на військового, інший сказав "посмотрим на дурака".

Хвилина мовчання, гімн, ви гигикаєте… Ви не ховали побратимів?, — каже чоловікам Терещук.

У відповідь один з них зневажливо махнув на нього рукою. Невдовзі підійшов чоловік, який представився директором закладу, де відбувалася суперечка. Він за руку привітався з одним з чоловіків. Він хотів, щоб військовий вийшов на вулицю. Проте той наполягав на неприпустимості неповаги до полеглих героїв під час хвилини мовчання.

Як стало відомо "Телеграфу", в результаті ветеран пішов до ТЦК, що розташований неподалік. Звідти прийшов співробітник, який також за руку привітався з порушниками хвилини мовчання.

Одного з цих чоловіків ідентифікували. Це — місцевий підприємець Демиденко Іван Володимирович. Дата народження — 07.07.1967, йому 58 років. Він зареєстрований у російській соцмережі "Одноклассники".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові чоловік штовхнув хлопчика, що закликав вшанувати полеглих захисників під час хвилини мовчання. Пізніше чоловік дивно пояснив свій вчинок.

Теги:
#Скандал #Чернігівська область #Хвилина мовчання