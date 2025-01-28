У Рівному водія покарали за порушення хвилини мовчання

На 30-річного водія було складено адміністративний протокол

У Рівному оштрафували водія, який проігнорував вимогу про зупинення руху під час хвилини мовчання, яка щодня проводиться о 9:00. Пізніше на своє виправдання він сказав, що дуже поспішав і тому не зупинився.

Про це 28 січня повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Рівненської області. Там зазначили, що о 9 ранку за сигналом регулятора всі учасники дорожнього руху зупинилися на знак пам’яті загиблих на війні.

"Але водій транспортного засобу Volkswagen Passat вирішив, що його це не стосується і поїхав далі у своїх справах. Не зупинило водія і те, що на перехресті стояв регулятор, який заборонив усім рух", — йдеться у повідомленні.

Після закінчення хвилини мовчання правоохоронці впіймали порушника. На 30-річного водія було складено адміністративний протокол за проїзд на заборонений жест регулятора, який передбачає штраф у розмірі 510 гривень.

Як пояснив водій, він поспішав, бо не зупинився.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві хочуть вести щоденну хвилину мовчання о 09:00. Пропонується, щоб усі установи та організації незалежно від форми власності щодня припиняли роботу на хвилину, окрім тих, хто працює у безперервному режимі або проводить невідкладні заходи.