Посеред Одеси помітили хижачку. Почувалася як вдома та навіть трохи попозувала (відео)

Вона просто бігла у справах

Лисиці все частіше з'являються в українських містах. Минулого літа одна з них крала капці відпочивальників на пляжі в Одесі, а тепер лисиця розгулює центральною частиною цього міста.

Відео з лисицею, що бігає Французьким бульваром, опублікував Telegram-канал "Одеса INFO". "Наче вдома", — зазначили там.

На кадрах жвава лисичка, яка підбігла до смітників, проте не проявила жодної зацікавленості до них. Натомість вона звернула увагу на того, хто знімав її на відео. Тварина трохи подивилася та побігла далі у своїх справах. Видно, що маршрут їй знайомий, люди не лякають. Лисиця поводилася спокійно та стримано, як звичайний вуличний пес, що звик жити поруч з людьми.

Чому лисиці почали з'являтися у великих містах

Як пояснив "Телеграфу" провідний науковий співробітник Інституту зоології НАНу, кандидат біологічних наук Віталій Смаголь, лисиці стають ближчими до людей не лише в Україні, але й по всій Європі. Тварини пристосовуються до нових умов. В Україні на це також впливає заборона на полювання, через що популяція лисиць збільшилася.

Чим можна заразитися від лисиці

Смаголь пояснив, що лисиці — природний "резервуар" для сказу. До року у них захворювання протікає безсимптомно, а вже після може з'явитись слинотеча, страх світла, води тощо. Але навіть клінічна картина сказу у лисиць досить змазана. Хвора на сказ лисиця зазвичай живе не більше 7-10 днів після появи перших симптомів. Щоб уникнути зараження треба триматися від хижаків якомога далі.

Також біолог розповів "Телеграфу", що робити при зустрічі з лисицею зі сказом. Ці тварини, зазвичай уникають контакту з людьми, але, заражені сказом особини можуть напасти.