В Україні можна побачити незвичну лисицю: де живе хижак (фото)

Лисиця зовнішньо нагадує породу собак

Незвичну лисицю можна зустріти в Україні. Цей вид поширений за північним полярним колом, на узбережжі й островах Північного Льодовитого океану.

У коментарі "Телеграфу" Віталій Смаголь, провідний науковий співробітник Інституту зоології НАН України, кандидат біологічних наук припустив, що мова може йти про полярну лисицю. Її ще називають песець.

Це унікальний вид, який в Україні можна зустріти лише в зоопарку. Одну з таких особин нещодавно помітили під Києвом у зоопарку "12 Місяців".

Полярна лисиця відрізняється від звичайної рудої лисиці меншими розмірами та компактною будовою тіла. Вага дорослої особини коливається від 3 до 9 кілограмів. Найхарактернішою особливістю песця є його здатність змінювати забарвлення залежно від сезону: влітку хутро стає коричнево-сірим, а взимку набуває білосніжного кольору.

Цікаво, що полярна лисиця зовнішньо нагадує породу собак хаски завдяки густому хутру та компактній будові. Також унікальною особливістю цього виду є здатність змінювати колір очей.

У природних умовах песці живуть у тундрі, де харчуються дрібними гризунами, птахами, рибою та падаллю. Вони відмінно пристосовані до суворих арктичних умов завдяки густому підшерстку та короткій мордочці, що зменшує втрати тепла.

Тривалість життя полярної лисиці в природі становить 6-10 років, а в неволі може досягати 15-20 років.

