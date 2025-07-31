Вовк тупий, а лисиця розумна? Вічний міф розвінчав зоолог

Вони обидва хижаки, але є відмінна риса

У більшості дитячих казок про тварин є вовк та лисиця, однак їх зображують по-різному. Зазвичай лиси розумні та хитрі, а вовки навпаки, але виникає питання: чи дійсно це так.

"Телеграф" вирішив з'ясувати це і звернувся до наукового співробітника Інституту зоології НАНу, кандидата біологічних наук Віталія Смаголя. За його словами, ці казкові стереотипи — міф.

Адже, якщо аналізувати поведінку лисиць і вовків у дикій природі, вона досить різна, хоч обидва види хижаки. Смаголь каже, що вовки самі по собі обережні, обачні і дуже пильні, а лисиці — ні. Вони навпаки біжать, не звертаючи уваги на ті деталі, які зауважує вовк.

"Вовк він значно обережніший. Він, якщо побачить зламану гілочку у лісі, де вчора все було нормально, не піде туди. Лисиця вона така безшабашна. От вона буде там бігти, не зверне увагу на гілочку", — каже зоолог.

Він додає, що така поведінка лисиці цілком може бути обумовлена її синантропністю, тобто наближенням до людини. Вовки не зустрічаються у містах в такій кількості, як лисиці. Вони бояться людей і без нагальної потреби не йдуть до них. А от лисиці можуть жити у містах, біля смітників і почувати себе нормально. Тому в дикій природі лисиця, яка вже надивилась на людину, і бачить, що та не становить прямої загрози, може дозволити собі необережність.

Смаголь каже, що дехто, коли бачить, як вовк біжить за лисицею, думає, що він не розумний. Насправді ж навпаки, хижак настільки розумний, що робить лисицю фактично мішенню, першовідкривачкою у лісі. Бо вона буде бігти, і, якщо йти за нею слід у слід, у капкан не попадеш.

"Якщо ми говоримо з вами про казку, то я сказав би, що лисиця необережна. Але в природі, як будь-який хижак, вона розумна. Але якихось там видатних розумових здібностей, навіть в порівнянні з тим самим вовком, не так багато", — каже Смаголь.

Він наголосив, що лисиці — високосоціальні тварини, які добре живуть поодинці, а вовк — тварина зграї. Тому їх поведінка досить різна.

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