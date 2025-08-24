Неможливо купатись. Море підготувало неприємний сюрприз відпочивальникам на Одещині (відео)

Українці написали свою думку

Температура води в Чорному морі біля Чорноморська різко знизилася до критично холодного рівня. Ця температура є надзвичайно низькою для кінця серпня, коли море зазвичай прогрівається до комфортних для купання показників.

Відповідне відео показали у мережі Тік Ток. На приладі, який вимірює температуру помітно, що температура води у Чорноморську становить +14°C.

Комфортна температура морської води для купання зазвичай становить 22-26°C, оскільки більшість людей вважають цей діапазон найприємнішим для тривалого перебування у воді. Вода температурою 20-22°C вважається прохолодною, але цілком прийнятною для більшості дорослих людей.

Якщо температура води опускається до 18-20°C, вона стає досить прохолодною і підходить переважно для короткочасного купання або для тих, хто звик до прохолодної води. Воду нижче 18°C можна вважати холодною, і вона рекомендується лише для досвідчених плавців або людей, які регулярно загартовуються.

Такі температурні показники роблять морську воду непридатною для повноцінного відпочинку та купання відвідувачів. Це дуже несподівано, адже саме серпень та вересень традиційно вважаються "оксамитовим сезоном" на узбережжі Чорного моря, коли вода залишається теплою навіть при зниженні температури повітря.

За даними метеорологічної служби, температура повітря в Чорноморську наразі коливається в межах +14-24°C, причому вночі опускається до +14°C, а вдень підіймається до +24°C. Прогноз погоди показує, що найближчими днями температурні показники залишатимуться на аналогічному рівні: 25 серпня очікується +10-24°C, 26 серпня +14-26°C, а 27 серпня +14-27°C.

Температура води біля узбережжя Одеси сьогодні становить 23,8°C, повідомляють метеорологи. Дані оновлено 45 хвилин тому.

Експерти відзначають, що поточна температура є найкомфортнішою для купання у будь-який час доби, особливо в спекотні дні. Такий температурний режим визнано оптимальним для тривалого перебування у воді.

Українці відреагували на це відео та написали свою думку. Багато людей висловлюють розчарування від такої прохолодної води в розпал літнього сезону. Відпочиваючі скаржаться, що вода занадто холодна для комфортного купання, особливо для дітей. Деякі згадують, що торік у цей період вода була значно теплішою.

Водночас є й ті, хто ставиться до ситуації з гумором, жартуючи над контрастом між очікуваннями від літнього відпочинку та реальністю. Окремі користувачі порівнюють поточну ситуацію з попередніми роками, коли вода була більш комфортною для купання.

