Спека повертається. Коли погода кардинально зміниться в Україні

Літо ще затримається в Україні

Прогнозоване синоптиками похолодання наприкінці серпня не на довго затримається в Україні. Адже в перші дні осені більшість областей чекає майже літня спека.

Про це свідчать дані Ventusky. Зазначається, що 1 та 2 вересня на території України сонце припече аж до +33 градусів. Однак дані порталу постійно оновлюються, тому прогноз може змінитись.

Погода в Україні 1-2 вересня

У понеділок, 1 вересня, на заході та півночі України очікується до +33 градусів тепла, а в інших регіонах стовпчик термометра покаже до +34 градусів. І навіть ввечері майже літня спека триматиметься, адже повітря охолоне до +29 градусів.

Опадів на 1 вересня синоптики не прогнозують, очікується лише помірна хмарність з проясненнями.

Погода в Україні 1 вересня

Не пропустіть: Від +37°С до +7°С за кілька днів: що буде з погодою в Україні до кінця серпня.

У вівторок, 2 вересня, опадів теж не прогнозують, тому спека продовжить накривати Україну. Так, на заході та півночі термометр покаже до +30 градусів вдень та до +33 градусів в центрі, на сході та півдні країни.

Погода в Україні 2 вересня

За прогнозами синоптиків, 3 вересня в Україні продовжать триматись схожі температурні межі, а похолодання почнеться вже з 4 вересня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що одразу кілька областей України пішли під воду через зливи. Йдеться про Миколаївщину, Полтавщину та Запоріжжя.