Осінь вже близько: синоптик назвав точну дату, коли погода зміниться в Україні

Насолоджуватись теплом залишилось недовго

На зміну серпневому теплу в Україну вже зовсім скоро прийде осіння прохолода. Адже стовпчик термометра вночі подекуди опуститься до +6 градусів.

Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кибальчич у матеріалі "Від +37°С до +7°С за кілька днів: що буде з погодою в Україні до кінця серпня".

За прогнозами синоптика, перша прохолода почне відчуватись вже з понеділка, 25 серпня. Адже прийде потужний антициклон з центром над Білоруссю. Але він заходом "накриє" Україну високим атмосферним тиском та стабільною погодою.

При цьому значних опадів не очікується, лише в окремі дні на півночі та сході України можуть бути короткочасні дощі, які розподілятимуться нерівномірно по території. Водночас температура вночі коливатиметься в межах +6…+12°С, вдень +20…+25°С; на півдні, сході та в Закарпатті вночі +11…+16°С, вдень +23…+28°С.

Погода в Україні 25 серпня

Приблизно такі ж дані публікує і Укргідрометцентр, який на 25 серпня прогнозує від +19 до +26 градусів тепла, найвища температура буде на півдні країни. У вівторок, 26 серпня, очікуються приблизно такі ж коливання, але на заході вночі буде до +8 градусів тепла. Однак же 27 серпня сонечко пригріє до +29 градусів в центрі країни, на сході та півдні.

Погода в Україні 26 серпня

