Погода різко зміниться: коли дощі з грозами зіпсують настрій киянам

Серпень дав насолодитись теплими днями

Сприятлива погода протрималась у Києві досить довго, але вже 21-22 серпня очікуються дощі з грозами та невелике похолодання.

За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, опади передбачаються тільки в останній робочий день тижня. Однак у Sinoptik кажуть, що дощі йтимуть як у четвер,21 серпня, так і у п'ятницю, 22 серпня.

Як можна побачити на графіку прогнозу погоди в Укргідрометцентру, четвер, 21 серпня, пройде хмарним, але сухим. Натомість у п'ятницю, 22 серпня, дощі з грозами очікуються вдень та вночі.

Показники на термометрах у денний час спочатку піднімуться до +27 градусів, а пізніше — впадуть до +24 градусів. В нічний час вони покажуть +16…18 градусів.

Коли йтимуть дощі

Весь день четверга, 21 серпня, буде хмарним, як повідомили в Sinoptik. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Водночас у п'ятницю, 22 серпня, опади мають розпочатись у другій половині доби і йтимуть до пізнього вечора.

Денна температура повітря поступово знизиться з +27 градусів до +20 градусів. Однак вночі показники зафіксуються біля +17 градусів.

