В Україні на День Незалежності випав перший сніг: де і чому так відбувається (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Навіть синоптики назвали це рідкістю
На День Незалежності в Україні випав перший сніг Він був зафіксований на високогір’ї.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. За їхніми даними, погодне явище можна було побачити в урочищі Заросляк біля Говерли.
"На хвилиночку 24 серпня", — зазначають автори одне з каналів та прикріплюють відповідні фото та відео.
На опублікованих кадрах справді можна помітити сніг, який де-не-де "побілив" землю.
Також справжній снігопад зафіксовано на горі Піп Іван Чорногорський.
"Справжнє "літо по-українськи"! Стежки слизькі, погода міняється швидко, тому похід може перетворитися на справжній екстремальний квест", — попереджають у ДСНС.
Варто зазначити, що синоптики у коментарі "24 Каналу" прокоментували явище, назвавши його досить рідкісним. Вони також зазначили, що у синоптиці є поняття "перехід із літнього на осінній період". Саме сьогодні, на День Незалежності, це збіглося.
"Але ще допомогло випаданню снігу – проходження холодного фронту, а за ним зниження суттєво нічної та денної температури", – кажуть фахівці та додають, що прогнозували на високогір’ї 24 серпня вночі вже +1 – +6 градусів, вдень +6 – +11.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли погода кардинально зміниться в Україні.