"Романтик з грошима" влаштував коханій феєричне побачення в оперному театрі Одеси - українці не оцінили (відео)

Вже з'явились перші припущення, хто ж був цим "романтиком"

Одеський театр опери та балету вражає своєю красою і зовні, і з середини. Саме тому досить часто тут влаштовуються сюрпризи закохані. Один з яких завірусився у мережі та викликав хвилю обурення. Адже чоловік не просто орендував цілий зал для побачення, а ще й заставив сцену купою червоних троянд.

Відповідні відео вже поширюють місцеві пабліки. Хто саме наважився на такий широкий жест, як й ім'я дівчини, достеменно не відомо.

На відео показана пара чоловіка та жінки, які обіймаються на балконі в залі театру. В око впадає те, що жінка у гарній червоній сукні, а чоловік — у класичному костюмі. Наступним кадром показують реакцію обраниці, коли вона бачить сцену заставлену квітами. Йдеться про величезну кількість червоних троянд. Відео виглядає вражаюче, особливо враховуючи те, скільки на таке побачення було витрачено коштів.

Користувачі у коментарях вже почали писати, що чоловік на відео досить сильно схожий на футболіста та учасника шоу "Холостяк" Сергія Мельника. Однак на його сторінках у мережі немає жодних схожих відео. Чимало людей наголошувало, що такі побачення та подарунки не на часі. Були і жарти про те, що гроші витрачено на вітер.

Сергій Мельник

Нагадаємо, нещодавно у мережі спалахнув скандал через величезного ведмедя з троянд, який коштував майже пів мільйона гривень. Вже відомо, кому належав такий букет.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відома блогерка Стужук винна Україні 11 мільйонів за несплату податків.