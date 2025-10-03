"Романтик с деньгами" устроил любимой феерическое свидание в оперном театре Одессы — украинцы не оценили (видео)

Уже появились первые предположения, кто был этим "романтиком"

Одесский театр оперы и балета поражает своей красотой и снаружи, и изнутри. Именно поэтому довольно часто здесь устраивают сюрпризы влюбленные. Один из которых завирусился в сети и вызвал волну негодования. Ведь мужчина не просто арендовал целый зал для свидания, но еще и заставил сцену кучей красных роз.

Соответствующие видео уже распространяют местные паблики. Кто решился на такой широкий жест, как и имя девушки, точно не известно.

На видео показана пара, обнимающаяся на балконе в зале театра. В глаза бросается то, что женщина в красивом красном платье, а мужчина в классическом костюме. Следующим кадром показывают реакцию избранницы, когда она видит сцену, заставленную цветами. Речь идет об огромном количестве красных роз. Видео выглядит поразительно, особенно учитывая то, сколько на такое свидание было потрачено средств.

Пользователи в комментариях уже начали писать, что мужчина на видео очень похож на футболиста и участника шоу "Холостяк" Сергея Мельника. Однако на его страницах в сети нет никаких похожих видео. Многие отмечали, что такие свидания и подарки не ко времени. Были и шутки о том, что деньги потрачены на ветер.

Сергей Мельник

Напомним, недавно в сети разразился скандал из-за огромного медведя из роз, который стоил почти полмиллиона гривен. Уже известно, кому принадлежал букет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известная блогерша Стужук должна Украине 11 миллионов за неуплату налогов.