"Не розумію логіки": Кулеба про чутки щодо втечі до Польщі та заборону на виїзд для ексдипломатів

Владислава Коваль
Дмитро Кулеба розповів про "втечу до Польщі" Новина оновлена 30 вересня 2025, 11:17
Дмитро Кулеба розповів про "втечу до Польщі". Фото Колаж "Телеграф"

Скандал довкола виїзду Кулеби: чому Кабмін заборонив виїзд колишнім міністрам та послам

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України у 2020-2024 роках, розповів про скандал довкола чуток щодо його "втечі" та заборони на виїзд дипломатів, які вже не займають посад, але мають ранг надзвичайного і повноважного посла.

Що варто знати

  • Дмитро Кулеба спростував чутки про свою "втечу" і пояснив, що перебував на конференції в Південній Кореї
  • Колишній міністр розкритикував рішення Кабміну, яке забороняє виїзд ексміністрам і послам
  • Кулеба припустив, що заборона може бути пов’язана з бажанням влади контролювати міжнародні контакти

Про це колишній чиновник розповів в інтерв’ю шеф-редактора Obozrevatel Оресту Сохару. Кулеба нагадав, що історії про його нібито виїзд за кордон з’являються щороку: торік говорили про США, цього разу – про Польщу.

Насправді ж він перебував у Південній Кореї на великій регіональній конференції, де виступав із доповіддю про війну в Україні та роль Азії у підтримці нашої держави.

Щодо рішення Кабміну про обмеження виїзд за кордон дипломатів, яке фактично зробило його "невиїзним", Кулеба визнав, що поки не розуміє його логіки:

На четвертий рік війни раптом згадують про маленьку групу людей – колишніх міністрів та послів, і їм без пояснень забороняють виїзд. Йдеться про кільканадцять осіб. Хотілося б розуміти справжню логіку, закладену в цю постанову

Дмитро Кулеба, колишній міністр закордонних справ України

Дмитро Кулеба / Facebook-сторінка
Дмитро Кулеба / Facebook-сторінка

Кулеба припустив, що причина може полягати у прагненні влади залишити право комунікації з іноземними партнерами лише за чинними посадовцями. Водночас Кулеба наголосив, що небезпечно, якщо подібні рішення ухвалюються через особисті мотиви чи неприязнь:

"Дуже хочеться вірити, що цілий Кабмін не ухвалював рішення конкретно через мене чи когось іншого, бо це небезпечно з точки зору мотивів, які закладаються в урядові рішення", – наголосив колишній очільник МЗС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що якщо Україна завершить війну без частини територій, але й без їхнього юридичного визнання як втрачених, може реалізуватися один із двох сценаріїв розвитку подій — фінський або азербайджанський. Водночас наразі ситуація не свідчить про рух у бік припинення війни.

